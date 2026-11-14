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عايزين اعتذار للشعب.. فاتن عبد المعبود تصعد هجومها على رمضان والعوضي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عايزين اعتذار للشعب.. فاتن عبد المعبود تصعد هجومها على رمضان والعوضي

فاتن عبد المعبود
فاتن عبد المعبود

فتحت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن MTI، ملف التصريحات المتبادلة بين الفنانين محمد رمضان وأحمد العوضي، منتقدة ما وصفته بتراجع مستوى المنافسة بين النجوم، وتحولها من التنافس على تقديم أعمال فنية متميزة إلى تبادل السخرية والألفاظ والتلميحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت فاتن عبد المعبود أن السينما المصرية عرفت في أجيال سابقة منافسة حقيقية بين نجوم كبار، مثل عادل إمام وأحمد زكي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز، موضحة أن تلك المنافسة كانت تصب في مصلحة الفن والجمهور، مستشهدة بتزامن عرض فيلمي «الإرهاب والكباب» لعادل إمام و«ضد الحكومة» لأحمد زكي عام 1992، باعتبارهما نموذجًا لمنافسة تركت أعمالًا لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.

وأضافت أن المنافسة قديمًا كانت تدور حول من يقدم دورًا أفضل وعملًا يعيش لسنوات، بينما أصبح المشهد الحالي مختلفًا، إذ يكفي أن يفتح النجم هاتفه ويوجه انتقادًا أو إساءة إلى زميله حتى يتحول الأمر إلى تريند ويحصد تفاعلًا واسعًا.

وانتقدت الإعلامية ما شهدته الفترة الأخيرة من تبادل تصريحات ومواقف بين محمد رمضان وأحمد العوضي، مشيرة إلى أن السجال بدأ بتعليقات تتعلق بتوزيع اللحوم، ثم امتد إلى السخرية والتلميحات المتبادلة، معتبرة أن هذا النوع من المنافسة لا يضيف إلى رصيد الفنانين، بل يسيء إلى صورتهما وإلى المهنة التي صنعت نجوميتهما.

وتطرقت فاتن عبد المعبود إلى البلاغ المقدم ضد الفنانين إلى النائب العام، والذي يتهمهما بنشر محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم الأسرة المصرية، مشيرة إلى أهمية التعامل مع أي تجاوز وفق معايير واضحة تطبق على الجميع دون تمييز.

وتساءلت: «هل الكلام الخارج بيبقى خادش للحياء لما يقوله مواطن عادي، وبيبقى خفة دم لما يقوله نجم مشهور؟»، مؤكدة أن المعيار يجب أن يكون طبيعة المحتوى نفسه وليس شهرة الشخص الذي ينشره، وأن النجومية تفرض مسؤولية أكبر على أصحابها، ولا تمنحهم حصانة من المساءلة.

ووجهت الإعلامية حديثها إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مطالبة بموقف نقابي واضح تجاه ما يحدث، مؤكدة أن الأمر لا ينبغي أن ينتهي بمجرد جلسة صلح أو صورة ودية، وإنما يحتاج إلى الحفاظ على احترام المهنة وصورتها أمام الجمهور.

وشددت على أن استخدام الخلافات الشخصية وسيلة للترويج للأعمال الدرامية المقبلة، إذا كان هذا هو الهدف من التصريحات المتبادلة، يمثل دعاية لا تليق بتاريخ الفن المصري ولا بمكانة نجومه.

واختتمت فاتن عبد المعبود حديثها برسالة إلى محمد رمضان وأحمد العوضي، قائلة إن النجومية ليست شهادة إعفاء من الأدب والاحترام، وإن الجمهور الذي صنع نجوميتهما يستحق منهما محتوى يليق به، مطالبة باعتذار رسمي للجمهور المصري، ومؤكدة أن البطولة المطلقة تُصنع بالموهبة وليس بطول اللسان.

فاتن عبد المعبود محمد رمضان العوضي

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