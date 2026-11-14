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الأسنان تعلن مواعيد بدء تسجيل قيد دفعة 2025 وإجراءات تسليم الملفات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأسنان تعلن مواعيد بدء تسجيل قيد دفعة 2025 وإجراءات تسليم الملفات

الأسنان تعلن مواعيد بدء تسجيل قيد دفعة 2025
الأسنان تعلن مواعيد بدء تسجيل قيد دفعة 2025
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان فتح باب التسجيل الإلكتروني لقيد خريجي دفعة 2025، المرحلة الأولى، مع تحديد مواعيد استلام ملفات القيد بالنقابات الفرعية والنقابة العامة، وذلك في إطار تنظيم إجراءات القيد وتيسير إتمامها أمام الأطباء الجدد.

وأوضحت النقابة أن استلام ملفات القيد بالنقابات الفرعية سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، فيما يبدأ استلام الملفات بمقر النقابة العامة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2026.

وأشارت إلى تواجد إدارة التراخيص الطبية بمقر النقابة العامة خلال هذه الفترة، بهدف تسهيل إجراءات استخراج ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الجدد.

ووضعت النقابة دليلًا إرشاديًا يتضمن الخطوات التنفيذية للتسجيل الإلكتروني، مشددة على ضرورة تجهيز المستندات بصورة صحيحة، من خلال مسح جميع المستندات الأصلية باستخدام جهاز Scanner وحفظها بصيغة PDF، باستثناء الصورة الشخصية التي تُرفع بصيغة JPG.

وأكدت رفض طلبات التسجيل فورًا في حالة تصوير المستندات بكاميرا الهاتف المحمول، أو عدم وضوح البيانات والأختام، أو رفع صور من نسخ المستندات بدلًا من المستندات الأصلية.

وشددت النقابة على أهمية مراجعة جميع البيانات المسجلة بعناية قبل استكمال إجراءات التسجيل، مع ضرورة تحديد مقر تسليم أصول المستندات بدقة، سواء النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها الطبيب، والالتزام بالمقر الذي جرى اختياره عند تقديم الطلب الإلكتروني.

وفيما يتعلق بمتابعة الطلبات، أوضحت النقابة أنه يمكن للأطباء الاستعلام عن حالة طلب القيد بعد مرور يومي عمل، من خلال إدخال الرقم القومي على الموقع الإلكتروني، مؤكدة عدم التوجه إلى مقر النقابة قبل ظهور حالة «الموافقة الأولى» على الموقع.

تسجيل قيد دفعة أسنان 2025

وأضافت أن نتيجة المراجعة الأولية تتضمن إما الموافقة على الطلب والانتقال إلى مرحلة تسليم الملف الورقي، أو رفض الطلب مع توضيح الأسباب، بما يستلزم تعديل البيانات أو استكمال المستندات المطلوبة وإعادة متابعة الطلب.

وبعد الحصول على الموافقة الأولى، يتعين على الطبيب التوجه بالملف الورقي وأصول المستندات إلى مقر النقابة الذي اختاره مسبقًا، على أن يتم تسليم الملف من خلال الطبيب شخصيًا أو بموجب توكيل رسمي سارٍ ومخصص لهذا الغرض.

كما نبهت النقابة إلى ضرورة التأكد من سريان صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه»، واستمرار صلاحية موقف التجنيد بالنسبة للذكور، قبل التوجه لتسليم الملف.

وأكدت أن الموافقة الأولى لا تمثل إثباتًا نهائيًا للقيد، وإنما تعد مرحلة مبدئية، حيث يتعين استكمال إجراءات التسليم وسداد الرسوم داخل مقر النقابة العامة أو الفرعية المختار، مع خضوع الأصول الورقية للمراجعة الكاملة من لجنة القيد.

وأشارت إلى أنه عقب اعتماد الملف من لجنة القيد تصدر «الموافقة الثانية» النهائية، ليتمكن الطبيب بعد ذلك من استكمال إجراءات استخراج ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان.

وأتاحت النقابة للأطباء الجدد الاطلاع على قائمة الأوراق المطلوبة من خلال الرابط: https://media.eds.eg/f/979b960414fade.

كما خصصت رابطًا للتسجيل الإلكتروني: https://eds.eg/join.

وأوضحت إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا، ضمن التيسيرات المقدمة لاستكمال إجراءات القيد.

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