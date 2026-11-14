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الهجرة إلى كندا 2026.. 192دعوة جديدة تفتح الطريق أمام الحصول على الإقامة الدائمة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الهجرة إلى كندا 2026.. 192دعوة جديدة تفتح الطريق أمام الحصول على الإقامة الدائمة

كندا
كندا
أحمد العيسوي

في خطوة جديدة تعزز فرص الهجرة والعمل داخل كندا، أعلنت مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد اختيار 192 مرشحًا جديدًا ضمن أحدث سحوبات برنامج الترشيح الإقليمي، مستهدفة استقطاب أصحاب المهارات والخبرات التي يحتاج إليها سوق العمل المحلي، مع منح أولوية خاصة للخريجين الدوليين من عدد من المؤسسات التعليمية بالمقاطعة.

ويأتي القرار في إطار توجه المقاطعات الكندية للاستفادة من الكفاءات الأجنبية وسد العجز في بعض القطاعات الحيوية، بما يفتح نافذة جديدة أمام الراغبين في العمل والاستقرار والحصول على الإقامة الدائمة في كندا، خاصة أصحاب التخصصات المهنية المطلوبة والخريجين الذين أتموا دراستهم داخل البلاد.
 

192 دعوة جديدة للهجرة إلى كندا

أصدر برنامج الترشيح الإقليمي لجزيرة الأمير إدوارد (PEI PNP) دعوات التقدم للحصول على الترشيح الإقليمي من خلال مسارين رئيسيين، هما مسار تأثير العمالة (Labour Impact)، ومسار الدخول السريع الإقليمي (PEI Express Entry).

وبلغ إجمالي المرشحين الذين حصلوا على دعوات في السحب الأخير 192 شخصًا، دون توجيه أي دعوات إلى فئة رواد الأعمال المرتبطة بتصاريح العمل التجاري.

ورغم عدم الكشف عن التوزيع التفصيلي للدعوات بين المسارين أو تحديد قائمة المهن التي شملها الاختيار، فإن السلطات أكدت استمرار توجيه فرص الترشيح نحو أصحاب المهارات والخبرات المتوافقة مع احتياجات الاقتصاد المحلي.

وبهذا السحب، الذي أُجري في 9 نوفمبر، يرتفع عدد جولات الاختيار التي نظمتها المقاطعة منذ بداية عام 2026 إلى 12 سحبًا، بإجمالي 1675 دعوة هجرة، ما يعكس استمرار اعتماد المقاطعة على استقطاب الكفاءات الأجنبية لدعم سوق العمل.

3 مؤسسات تعليمية تحظى بأولوية الهجرة

ومن أبرز ملامح السحب الأخير منح أولوية للخريجين الدوليين من ثلاث مؤسسات تعليمية داخل جزيرة الأمير إدوارد، في توجه يستهدف الاحتفاظ بالطلاب الدوليين الذين اكتسبوا خبراتهم الأكاديمية داخل كندا، وتشجيعهم على الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل والاستقرار.

وتضم قائمة المؤسسات التعليمية التي حظيت بالأولوية:

جامعة جزيرة الأمير إدوارد (UPEI).

كلية هولاند (Holland College).

كلية دي ليل (Collège de l’Île).

ولا تعني هذه الأولوية ضمان الحصول على دعوة لجميع الخريجين، إذ تظل فرص الاختيار مرتبطة باستيفاء شروط البرنامج ومعايير المفاضلة بين المتقدمين.

كما يتيح مسار تأثير العمالة فرصًا لثلاث فئات رئيسية، تشمل العمالة الماهرة، والعاملين في الوظائف الأساسية، والخريجين الدوليين، بما يمنح أصحاب الخبرات المهنية والمؤهلات التعليمية أكثر من طريق للتقدم.

ما أكثر المهن المطلوبة للهجرة إلى كندا؟

تتجه مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد إلى استقطاب العمالة الأجنبية في المجالات التي تعاني نقصًا في الموظفين المؤهلين، مع التركيز على القطاعات التي تمثل أهمية مباشرة للاقتصاد والخدمات الأساسية.

وتأتي الرعاية الصحية في مقدمة هذه المجالات، إلى جانب المهن الحرفية والوظائف الفنية، وقطاع التصنيع والصناعات الأساسية، وهي قطاعات تحتاج إلى كوادر تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد.

وفي المقابل، قد تكون فرص العاملين في مجالات المبيعات والخدمات محدودة خلال الفترة الحالية، في ظل توجه المقاطعة لإعطاء الأولوية للتخصصات الأكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل.

ويعتمد الاختيار على تقييم ملفات إبداء الاهتمام التي يقدمها المرشحون، وفقًا لمجموعة من المعايير، وليس على مجرد التسجيل في برنامج الهجرة، وهو ما يجعل توافق الخبرات المهنية والمؤهلات مع متطلبات المقاطعة عاملًا أساسيًا في زيادة فرص الاختيار.

مهلة 30 يومًا أمام المرشحين لاستكمال الطلبات

وبالنسبة للمرشحين الذين تلقوا دعوات خلال سحب 9 نوفمبر، يتعين عليهم تقديم طلبات الترشيح الإقليمي مكتملة خلال مهلة تصل إلى 30 يومًا، وفقًا للإجراءات المحددة من سلطات الهجرة بالمقاطعة.

وبعد الحصول على الترشيح الإقليمي، يمكن للمتقدم الانتقال إلى المرحلة التالية، من خلال تقديم طلب الإقامة الدائمة إلى وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، وهي الجهة الاتحادية المسؤولة عن دراسة الطلبات وإصدار القرارات النهائية.

كما توجد فرصة أمام بعض المتقدمين الموجودين بالفعل داخل كندا للاستفادة من تصريح العمل المفتوح الانتقالي (BOWP)، الذي يسمح للفئات المؤهلة بمواصلة العمل بصورة قانونية خلال فترة انتظار معالجة طلب الإقامة الدائمة.

ووفقًا لإجراء مؤقت بدأ تطبيقه في 9 يونيو 2026، أصبح بإمكان بعض المتقدمين المؤهلين ضمن مسارات الترشيح الأساسية التقدم للحصول على هذا التصريح قبل استلام إشعار تأكيد استلام طلب الإقامة الدائمة، بشرط استيفاء المتطلبات والشروط المحددة.

موعد سحوبات الهجرة المقبلة في جزيرة الأمير إدوارد

وعلى صعيد السحوبات المقبلة، جاء اختيار المرشحين الأخير خارج الجدول المعلن مسبقًا لعام 2026، والذي يتضمن جولتي اختيار إضافيتين يومي 19 نوفمبر و17 ديسمبر.

وسبق للمقاطعة تنظيم سحب مفاجئ في 7 أكتوبر، أعقبته جولة أخرى في 16 أكتوبر، وهو ما يشير إلى إمكانية تعديل مواعيد الاختيار أو تنظيم سحوبات إضافية وفقًا لاحتياجات سوق العمل وأولويات الحكومة الإقليمية.

وتظل المواعيد المعلنة استرشادية، ولا تمثل ضمانًا لإجراء السحب في التاريخ المحدد، إذ تحتفظ سلطات الهجرة بمرونة تحديد مواعيد الدعوات وفقًا لمتطلبات المقاطعة.

كيف تزيد فرصك في الهجرة إلى جزيرة الأمير إدوارد؟

يمكن للراغبين في الاستفادة من برنامج الترشيح الإقليمي لجزيرة الأمير إدوارد متابعة إعلانات السحوبات وشروط التقديم من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، مع ضرورة تحديث ملفات إبداء الاهتمام والتأكد من اختيار مسار الهجرة المتوافق مع المؤهلات والخبرات المهنية.

كما يُنصح أصحاب التخصصات المطلوبة، خاصة العاملين في الرعاية الصحية والمهن الحرفية والتصنيع، بمتابعة التحديثات الرسمية بصورة مستمرة، إلى جانب الخريجين الدوليين من المؤسسات التعليمية الثلاث التي حظيت بأولوية في السحب الأخير.

في الختام، تعكس الدعوات الجديدة استمرار المنافسة بين المقاطعات الكندية لاستقطاب العمالة المؤهلة، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن فرص الهجرة لا تعتمد على عدد الدعوات وحده، بل على مدى توافق مهارات المتقدمين وخبراتهم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وهو ما يجعل الاستعداد الجيد ومتابعة الشروط الرسمية خطوة أساسية لكل من يطمح إلى بدء حياة مهنية جديدة في كندا.

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