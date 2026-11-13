كوب 31| كندا وبريطانيا والنرويج تقود مبادرة لتوفير 10 مليارات دولار لمشروعات المناخ

أطلقت مؤسسات تمويل التنمية التابعة لبريطانيا والنرويج وكندا، مبادرة مشتركة، اليوم الجمعة، تهدف إلى توجيه استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار إلى مشاريع المناخ في الأسواق الناشئة بحلول عام 2030.

وبموجب مذكرة تفاهم، ستتعاون المؤسسات الثلاث المدعومة من الدولة، وهي "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت" البريطانية و"نورفند" النرويجية و"فين ديف كندا"، في تبادل فرص الاستثمار، وتنسيق عمليات الفحص النافي للجهالة، والتعاون في إعداد تقارير المناخ.

وأعلنت الجهات الثلاث إطلاق المبادرة، خلال قمة المناخ "كوب 31" المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية.

ويشمل الهدف الاستثماري البالغ 10 مليارات دولار رؤوس أموال خاصة تتوقع المؤسسات الشريكة استقطابها للمساهمة في تمويل المبادرة، في إطار جهود توسيع نطاق الاستثمارات المناخية في الاقتصادات النامية.

وستوجه التمويلات إلى مجموعة من القطاعات، تشمل: الطاقة المتجددة، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة، والوقود المستدام، ومشاريع خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.

وتأتي المبادرة، في وقت تكثف فيه الدول الفقيرة، الأكثر عرضة للكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، مطالباتها بالحصول على تمويل عاجل لمواجهة تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة.

غير أن هذه الدعوات تواجه تحديات متزايدة مع تركيز العديد من الحكومات الغربية على أولويات أخرى، من بينها الأمن القومي وارتفاع تكاليف المعيشة.