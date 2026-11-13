مصرع 44 مدنيا في هجمات لمسلحين مرتبطين بتنظيم داعش بالكونغو الديمقراطية

أكدت وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب» سقوط 44 مدنيا في هجمات جديدة شنها مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تصعيد جديد لأعمال العنف التي تستهدف المناطق السكنية، وسط استمرار نشاط الجماعات المسلحة في شرق البلاد.

تأتي هذه الهجمات في ظل تدهور الأوضاع الأمنية بإقليم إيتوري، ولا سيما في منطقة مامباسا، حيث تنشط جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF)، المرتبطة بتنظيم داعش، والتي تتهمها السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بتنفيذ عمليات قتل واختطاف وإحراق للمنازل والممتلكات.

ووفق تقارير ميدانية منشورة في 13 نوفمبر 2026، تعرضت عدة قرى في منطقة بابيلا بابومبي لهجمات مسلحة، شملت قرى مينجازي وأماني وليليسي وميتومي، وأفادت مصادر محلية بإحراق منازل ودراجات نارية خلال الاعتداءات، فيما تواصلت عمليات البحث عن ضحايا محتملين.

وحسب المصادر المحلية، ارتفعت حصيلة الضحايا مع العثور على جثامين إضافية، بعدما كانت التقديرات الأولية تشير إلى مقتل 22 شخصا، فيما تحدثت تقارير عن فقدان 14 شخصا آخرين، مع استمرار عمليات البحث في المناطق المتضررة. كما أشارت المعلومات إلى إحراق 12 منزلا و9 دراجات نارية خلال الهجمات.

وتنتمي جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة إلى تنظيمات مسلحة نشأت في أوغندا، قبل انتقال نشاطها إلى شرق الكونغو الديمقراطية، وأعلنت مبايعتها لتنظيم داعش عام 2019، لتصبح أحد أبرز التهديدات الأمنية في المنطقة.

وتنفذ القوات الكونغولية والأوغندية عمليات عسكرية مشتركة ضد الجماعة منذ عام 2021، إلا أن الهجمات على المدنيين لا تزال مستمرة، خصوصا في المناطق النائية التي يصعب وصول القوات الأمنية إليها بصورة سريعة.

وتتزامن الهجمات مع تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في شرق الكونغو، حيث تعاني مناطق من انتشار فيروس إيبولا، الأمر الذي يزيد صعوبة وصول الفرق الطبية والإغاثية إلى السكان، ويهدد جهود احتواء التفشي الوبائي.