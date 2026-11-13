أخبار السبت 14 نوفمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

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النيابة العامة تفتتح مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بالرحاب

تفتتح النيابة العامة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي بمقر مكتب النائب العام بمنطقة الرحاب، لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

انطلاق معرض "وجهة أفريقيا" للمنسوجات والملابس بالقاهرة

تنطلق فعاليات معرض "وجهة أفريقيا 2026" بفندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي بالقاهرة، من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، بمشاركة مصنعي المنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية والمشترين الدوليين، لتعزيز فرص التجارة والتصدير، ويستمر حتى 15 نوفمبر.

انطلاق منافسات "HYROX" العالمية للياقة البدنية بالقاهرة

تنطلق منافسات "HYROX" العالمية للمرة الأولى في مصر، بالقاعة الرابعة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة رياضيين في مسابقات فردية وجماعية تجمع بين الجري وتمارين اللياقة البدنية الوظيفية. ولم يحدد الإعلان ساعة الانطلاق.

انطلاق معرض التفتيش الهندسي واللحام والتآكل بمركز مصر للمعارض

تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر "NDTX EXPO" بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، لاستعراض تقنيات التفتيش الهندسي واللحام ومكافحة التآكل وسلامة الأصول، بمشاركة شركات ومتخصصين في الطاقة والصناعة.

ملتقى القراءات العشر بالجامع الأزهر

يعقد الجامع الأزهر "ملتقى القراءات العشر" بالظلة العثمانية عقب صلاة العصر، لتناول رواية قالون عن نافع وأحكام التجويد، بمشاركة متخصصين في علوم القرآن الكريم، والحضور مجانًا.

بدء إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين في اليونان وإيطاليا

تبدأ لجان مصلحة الأحوال المدنية، الموفدة من وزارة الخارجية، أعمال إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين في اليونان وإيطاليا، عبر البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية، حتى 24 نوفمبر.

ختام أسبوع الموضة المصري بالمتحف الزراعي

تختتم بالمتحف الزراعي بالدقي فعاليات الدورة الثالثة من أسبوع الموضة المصري، بمشاركة أكثر من 50 مصممًا مصريًا ومصممين دوليين، وتتضمن عروض أزياء تبرز التصميم والموضة المصرية.

عرض "مدينة العرائس" بمهرجان المسرح المدرسي

يقدم منتخب مدرسة القديس أغسطينوس الفرير بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية عرض «مدينة العرائس»، على مسرح السامر، في الرابعة مساءً، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري.

عرض "مملكة النحو العربي" بمهرجان المسرح المدرسي

يقدم فريق مدرسة زهور الياسمين للغات بمحافظة القاهرة عرض «مملكة النحو العربي»، على مسرح روض الفرج، في الخامسة والنصف مساءً، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري.

عرض فيلم «المينوتور» بالمسرح الكبير

يعرض المسرح الكبير فيلم «المينوتور» للمخرج أندري زفياجنسيف، في الواحدة ظهرًا، وتبلغ مدته 135 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

برنامج الأفلام القصيرة الأول بالمسرح الكبير

يستضيف المسرح الكبير برنامج الأفلام القصيرة الأول، في الرابعة عصرًا، لمدة 79 دقيقة، يعقبه نقاش مع صناع الأفلام، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «بنتك» بالمسرح الكبير

يعرض المسرح الكبير فيلم «بنتك» للمخرجة سارة الشاذلي، في السابعة مساءً، ضمن عروض السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتبلغ مدته 60 دقيقة، يعقبها نقاش مع صناع الفيلم.

عرض فيلم «هيسل 85» بالمسرح الكبير

يعرض المسرح الكبير فيلم «هيسل 85» للمخرجة تيودورا آنا ميهاي، في التاسعة مساءً، ضمن عروض السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتبلغ مدته 90 دقيقة، يعقبها نقاش مع صناع الفيلم.

عروض «سينما القاهرة للأطفال» بالمسرح الصغير

يستضيف المسرح الصغير برنامج «سينما القاهرة للأطفال»، في الثانية عشرة ظهرًا، ويضم مجموعة من الأفلام القصيرة بإجمالي 67 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «الفتى النووي» بالمسرح الصغير

يعرض المسرح الصغير فيلم «الفتى النووي» للمخرج يورين مولتر، في الثالثة عصرًا، وتبلغ مدته 78 دقيقة، يعقبه نقاش مع صناع الفيلم، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «مدى الحياة» بالمسرح الصغير

يعرض المسرح الصغير فيلم «مدى الحياة» للمخرج أحمد سيفين، في الثامنة والنصف مساءً، وتبلغ مدته 88 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

محاضرة مع رامي إمام بالمسرح المكشوف

يستضيف المسرح المكشوف محاضرة سينمائية مع المخرج رامي إمام، في الثانية ظهرًا، لمدة 90 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

محاضرة مع آسيف كاباديا بالمسرح المكشوف

يستضيف المسرح المكشوف محاضرة سينمائية مع المخرج آسيف كاباديا، في الرابعة عصرًا، لمدة 90 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «المغامرة الموعودة» بمسرح الهناجر

يعرض مسرح الهناجر فيلم «المغامرة الموعودة» للمخرجة فاليسكا جريسي باخ، في الواحدة والنصف ظهرًا، وتبلغ مدته 162 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «الطيب والشرس والقبيح» بمسرح الهناجر

يعرض مسرح الهناجر فيلم «الطيب والشرس والقبيح» للمخرج سيرجيو ليوني، في الثامنة مساءً، وتبلغ مدته 178 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «الحرام» بسينما الهناجر

تعرض سينما الهناجر فيلم «الحرام» للمخرج هنري بركات، في السادسة والربع مساءً، وتبلغ مدته 105 دقائق، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «مراتي مدير عام» بسينما الهناجر

تعرض سينما الهناجر فيلم «مراتي مدير عام» للمخرج فطين عبد الوهاب، في الثامنة والنصف مساءً، وتبلغ مدته 110 دقائق، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «إقامة سعيدة» بسينما الزمالك

تعرض سينما الزمالك 1 فيلم «إقامة سعيدة» للمخرج دومينيك لوخر، في الثانية ظهرًا، وتبلغ مدته 99 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «برلين» بسينما الزمالك

تعرض سينما الزمالك 1 فيلم «برلين» للمخرج أحمد عبد الله، في الرابعة والنصف عصرًا، وتبلغ مدته 94 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «البؤساء» بسينما الزمالك

تعرض سينما الزمالك 1 فيلم «البؤساء» للمخرج فريد كافاييه، في السابعة مساءً، وتبلغ مدته 180 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «البصير» بسينما زاوية

تعرض سينما زاوية 1 فيلم «البصير» للمخرج علي طوفان الفتلاوي، في الواحدة والنصف ظهرًا، وتبلغ مدته 120 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «صناعة ماري أنطوانيت» بسينما زاوية

تعرض سينما زاوية 1 فيلم «صناعة ماري أنطوانيت» للمخرجة إليانور كوبولا، في الرابعة والنصف عصرًا، وتبلغ مدته 86 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «لست بطلاً» بسينما زاوية

تعرض سينما زاوية 2 فيلم «لست بطلاً» للمخرجة ريما داس، في الثانية والنصف ظهرًا، وتبلغ مدته 97 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «الموروث» بسينما زاوية

تعرض سينما زاوية 2 فيلم «الموروث» للمخرج مرتضى علي زاده، في الخامسة مساءً، وتبلغ مدته 99 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «القطط البشرية» بسينما زاوية

تعرض سينما زاوية 2 فيلم «القطط البشرية» للمخرج جاك تورنير، في التاسعة مساءً، وتبلغ مدته 76 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «الخلاص» بسينما التحرير

تعرض سينما التحرير فيلم «الخلاص» للمخرج توم نيكول، في الثالثة عصرًا، وتبلغ مدته 90 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «جحيم العابرين» بسينما التحرير

تعرض سينما التحرير فيلم «جحيم العابرين» للمخرجة هناء العمير، في التاسعة مساءً، وتبلغ مدته 90 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «خان الخليلي» بسينما فوكس مول مصر

تعرض سينما فوكس مول مصر، بالقاعة الرابعة، فيلم «خان الخليلي» للمخرج عاطف سالم، في السادسة مساءً، وتبلغ مدته 115 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «ليل وقضبان» بسينما فوكس مول مصر

تعرض سينما فوكس مول مصر، بالقاعة الرابعة، فيلم «ليل وقضبان» للمخرج أشرف فهمي، في التاسعة مساءً، وتبلغ مدته 100 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض فيلم «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» بسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة

تعرض سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، بالقاعة السابعة، فيلم «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب» للمخرج رالف بليجر، في السادسة مساءً، وتبلغ مدته 62 دقيقة، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ورشة «من الفكرة للعرض» بالجامعة الأمريكية

تستضيف الجامعة الأمريكية بالتحرير ورشة «من الفكرة للعرض: الذكاء الاصطناعي في خدمة صناع الأفلام»، بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة وأمريكان فيلم شوكيس، وتقدمها سارة إيفي، من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالدعوات فقط.

ورشة تطوير سيناريوهات المسلسلات القصيرة بالجامعة الأمريكية

تستضيف الجامعة الأمريكية بالتحرير ورشة لتطوير سيناريوهات المسلسلات القصيرة، بالتعاون مع «سرد»، وتقدمها راجية حسن، من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالدعوات فقط.

افتتاح سوق القاهرة السينمائي بفندق سوفيتيل

يفتتح سوق القاهرة السينمائي بفندق سوفيتيل، في قاعة أوبليسك، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور حاملي بطاقات الاعتماد.

حلقة نقاشية حول المخرجات العربيات

يستضيف فندق سوفيتيل، بقاعة النيل، حلقة نقاشية بعنوان «مستقلة أم غير مرئية: المخرجات العربيات بين السوق والصناعة»، بمشاركة هالة خليل وهالة القوصي وخلود سعد وليلى عباس، وتديرها ميرفت أبو عوف، من الرابعة حتى الخامسة والنصف مساءً، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة» بمهرجان القاهرة السينمائي

تتواصل فعاليات ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة»، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمشاركة 10 دور نشر مصرية، بهدف تعزيز التعاون بين الناشرين وصناع السينما، وتحويل الأعمال الأدبية إلى أفلام ومسلسلات، وتطوير سوق حقوق الاقتباس.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يشارك في سوق مهرجان القاهرة السينمائي

يشارك مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في سوق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفندق سوفيتيل كايرو داون تاون النيل، من الثانية عشرة ظهرًا حتى السادسة مساءً، عبر الجناح رقم 12، للتعريف بالمهرجان واستقبال مقترحات دورته الجديدة وتقديم أكواد إعفاء من رسوم التقديم للأفلام.

عرض «ممنوع من الصرف» بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عرض «ممنوع من الصرف» على مسرح الدكتور عاطف عوض، في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ضمن فعاليات دورته الرابعة.

عرض «نابليون» بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عرض «نابليون» على مسرح مدرسة الفنون، في الحادية عشرة صباحًا، ضمن فعاليات دورته الرابعة.

ورشة «مركز تنمية الموهوب» بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يستضيف مسرح مدرسة الفنون ورشة «مركز تنمية الموهوب» مع بولو هاشم، في الواحدة ظهرًا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي.

ورشتا الإخراج والتمثيل بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يستضيف مسرح الدكتور نهاد صليحة ورشتي الإخراج والتمثيل، في الثانية ظهرًا، وعرائس ذوي الهمم والدراما في الرابعة عصرًا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي.

عرض «مدينة الثلج» بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يقدم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عرض «مدينة الثلج» على مسرح فنون مصر، في السادسة مساءً، ضمن فعاليات دورته الرابعة.

عرضان مسرحيان ضمن مهرجان «حوار» بالإسكندرية

يستضيف مسرح الجراج بمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، في السابعة مساءً، عرضي «ما تبقى منا: جسد لا ينسى» لمنة ماهر، و«Stuck !N» لزياد سالم، ضمن مختبر الإنتاج «عودة» بمهرجان «حوار».

مصر ضيف شرف مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بفرنسا

تتواصل بمدينة نوازي لو سيك الفرنسية فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الفيلم الفرنسي العربي، الذي تحل مصر ضيف شرفه، ببرنامج يستعرض تاريخ السينما المصرية وإبداعاتها المعاصرة وتحولاتها الفنية والاجتماعية.

ختام مهرجان الأردن المسرحي وتوزيع الجوائز

تختتم فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان الأردن المسرحي، بالمركز الثقافي الملكي بالأردن، في السابعة مساءً، بحفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز على الفائزين.

رحلة علمية إلى مرصد القطامية الفلكي

تنظم الجمعية المصرية لعلوم الفلك رحلة علمية إلى مرصد القطامية الفلكي، في الواحدة ظهرًا، تحت مظلة الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، للتعرف على أجهزة الرصد ومتابعة الأجرام السماوية وتحويل المشاهدات إلى بيانات علمية، بالحجز المسبق والأولوية للسداد.

عمرو موسى يحاضر حول القانون الدولي بالقاهرة

تستضيف الجمعية المصرية للقانون الدولي، بمقرها في 16 شارع رمسيس بالقاهرة، ندوة «القانون الدولي في عالم متغير»، في الرابعة عصرًا، يحاضر فيها عمرو موسى حول تحولات النظام الدولي وتحديات القانون الدولي.

مناقشة كتاب «سيناريو وحوار فيلم كف القمر» بمتحف نجيب محفوظ

يستضيف متحف نجيب محفوظ، في السادسة مساءً، ندوة لمناقشة كتاب «سيناريو وحوار فيلم كف القمر» للسيناريست ناصر عبد الرحمن، بمشاركة الدكتورة ثناء هاشم، ويديرها الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، لتناول البناء الدرامي والشخصيات وتجربة الكتابة السينمائية.

جلسة «القاهرة بالناس» بمتحف نجيب محفوظ

يستضيف متحف نجيب محفوظ، خلف الجامع الأزهر، جلسة «القاهرة بالناس»، في السابعة مساءً، بمشاركة المهندس كريم بدر، ويحاوره سالم حسين وفيروز محمد حسن، لمناقشة دور المجتمع والحياة اليومية في تشكيل عمارة القاهرة التاريخية، والحضور مفتوح للجميع.

مناقشة «آخر شريط كاسيت في مصر» لعمر طاهر بنادي الرحاب

تستضيف قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي بنادي الرحاب الرياضي، في السادسة والنصف مساءً، مناقشة مجموعة «آخر شريط كاسيت في مصر» للكاتب عمر طاهر، ويناقشه الكاتب عماد العادلي، بدعوة من مكتبة كليب بالتعاون مع المركز الثقافي بالنادي.

ورشة للكتابة الإبداعية للمبتدئين بديوان مصر الجديدة

تستضيف مكتبة ديوان بمصر الجديدة ورشة للكتابة الإبداعية للمبتدئين مع فاطمة الزهراء، من الثالثة حتى السابعة مساءً.

توقيع ومناقشة رواية «هاتف الوداعات الأخيرة» بديوان مصر الجديدة

تستضيف مكتبة ديوان بمصر الجديدة حفل توقيع ومناقشة رواية «هاتف الوداعات الأخيرة»، بحضور الكاتبة الكورية لي سو-يون، ويناقشها المترجم محمد نجيب، من السابعة حتى التاسعة مساءً.

ختام ورشة «كوم الدكة.. قراءات في العمارة والهوية» بالإسكندرية

تختتم مؤسسة راقودة للفن والتراث ورشة «كوم الدكة.. قراءات في العمارة والهوية»، بالتعاون مع مجتمع CLASH للمصممين، في الرابعة عصرًا، بإنتاج أعمال فنية مستوحاة من التراث المعماري للمنطقة وعلاقته بالمجتمع.

عرض «جدع ولدي» الكوميدي بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية عرض الستاند أب كوميدي «جدع ولدي» لمصطفى عباس طوفي، بالمسرح الصغير في مركز المؤتمرات، في السابعة مساءً.

احتفالات عيد الطفولة في مكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة احتفالات عيد الطفولة، تتضمن ألعابًا ومسابقات للشطرنج والبازل، وورشًا للحكي وصناعة العرائس والكب كيك، إلى جانب عروض مسرح العرائس والأراجوز والسيرك.

حفل «Tranquil Note» بساقية الصاوي

تحيي فرقة «Tranquil Note» حفلًا موسيقيًا بقاعة الحكمة في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، في الثامنة مساءً، تقدم خلاله مختارات من أجمل الألحان الكلاسيكية الشرقية والغربية، بمشاركة إيهاب شاوي في الغناء.

عروض التنورة التراثية بقبة الغوري

تقدم فرقة التنورة التراثية عروضها بمركز إبداع قبة الغوري، في السابعة والنصف مساءً، مستلهمة التراث الشعبي على أنغام الموسيقى الصوفية.

محاضرة وورش فنية بقصر ثقافة برج العرب

ينظم قصر ثقافة برج العرب بالإسكندرية، في الحادية عشرة صباحًا، محاضرة «الصحة النفسية السليمة للطفل» لشيرين أحمد، تليها ورشتان للفنون والخط العربي.

محاضرة عن الوقاية من السكري ببيت ثقافة زنين

ينظم بيت ثقافة زنين بالجيزة محاضرة «اليوم العالمي للسكري.. مخاطر المرض وطرق الوقاية منه»، يقدمها أشرف محمود، في الخامسة والنصف مساءً.

حفل للإنشاد الديني بمركز شباب روض الفرج

تقدم فرقة القاهرة للإنشاد الديني عرضًا فنيًا بمركز شباب روض الفرج بالقاهرة، في السابعة مساءً.

انطلاق دورة لتعليم فنون السينما بقصر ثقافة شبين الكوم

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة دورة لتعليم فنون السينما بقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، في الثانية مساءً، تتضمن محاضرات في كتابة السيناريو والتصوير السينمائي.

عرض «صحينا يا سينا» على مسرح أوبرا ملك

تقدم فرقة مسرح الشباب العرض المسرحي «صحينا يا سينا»، من إنتاج فرقة مسرح الساحة، على خشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس، في الثامنة مساءً، بطولة محمد نصر ونادية الشويخ وحاتم عزت، وتأليف خميس عز العرب وإخراج عصام الشويخ، والدخول مجانًا بأسبقية الحضور.

عرض «ذات الرداء الأحمر» على مسرح تياترو 90 بالقاهرة الجديدة

يستضيف مسرح تياترو 90 بالقاهرة الجديدة العرض المسرحي «ذات الرداء الأحمر» لفرقة سيتارا، ويقدم معالجة تفاعلية للقصة الشهيرة تجمع بين الموسيقى والرقص والعرائس والكوميديا باللغتين العربية والإنجليزية.

عرض «الليلة الكبيرة» على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد

يستضيف مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد العرض الفلكلوري «الليلة الكبيرة»، الذي يستعيد شخصيات وأغاني التراث الشعبي المصري، في الثامنة مساءً، وتفتح الأبواب في السابعة مساءً.

افتتاح مسرح تياترو الفردوس بعرض «خيال مريض»

يفتتح مسرح تياترو الفردوس، خلف مسجد الشرطة بصلاح سالم، بعد تجديده، بعرض مسرحية «خيال مريض»، بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، في السابعة مساءً، وتفتح الأبواب في السادسة مساءً.

عرض «فين قلبي» عن محمد فوزي بمسرح موفنبيك

يستضيف مسرح The Theater بفندق موفنبيك 6 أكتوبر العرض المسرحي «فين قلبي»، الذي يتناول سيرة الفنان محمد فوزي، في التاسعة مساءً، تأليف وإخراج محمد زكي، وفكرة وإنتاج عمر أبوهيف.

مسرحية "حاجة تخوف" في مركز الإبداع الفني

يستضيف مركز الإبداع الفني بالقاهرة مسرحية "حاجة تخوف"، من إخراج خالد جلال، وبمشاركة خريجي "ستوديو الممثل"، ضمن أنشطة المركز لدعم المواهب الشابة، في السابعة مساءً.

مسرحية «أجازة سعيدة» على مسرح ميامي

يستضيف مسرح ميامي بوسط البلد، في الثامنة مساءً، العرض الكوميدي «أجازة سعيدة»، بطولة محمد عادل، وتأليف هشام إسماعيل، وإخراج جمال عبد الناصر.

مسرحية «أداجيو... اللحن الأخير» بمسرح الغد

يستضيف مسرح الغد، في الثامنة مساءً، عرض «أداجيو... اللحن الأخير»، الذي يمزج بين التعبير الدرامي والموسيقي.

مسرحية «حواديت» بمركز الإبداع الفني

يقدم مركز الإبداع الفني، عرض «حواديت» لفرقة «ذا أكتور ستوديو»، إخراج خالد جلال، ويتناول حكايات ومواقف إنسانية.

مسرحية «باسورد» بمسرح القاهرة للعرائس

يستضيف مسرح القاهرة للعرائس، في السابعة والنصف مساءً، عرض «باسورد» للأطفال، الذي يجمع بين فنون العرائس والترفيه والخيال.

مسرحية «ساعة حظ» على مسرح أوبرا ملك

يقدم مسرح أوبرا ملك بالأزبكية، عرض «ساعة حظ» لفرقة مسرح الشباب، إخراج حسام التوني، وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر.

مسرحية «الملك لير» بالمسرح القومي

يستضيف المسرح القومي بالعتبة، في التاسعة مساءً، عرض «الملك لير» للكاتب ويليام شكسبير، بطولة يحيى الفخراني وطارق دسوقي، وإخراج شادي سرور.

مسرحية «التياترو» على مسرح السلام

يستضيف مسرح السلام، في الثامنة مساءً، عرض «التياترو»، تأليف أحمد الملواني وإخراج أحمد فؤاد، وبطولة نور محمد وعبد المنعم رياض ومحمد مبروك وشيريهان الشاذلي.

مسرحية «الحالة خطيرة جدا» بمسرح بيرم التونسي

يستضيف مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في الثامنة والنصف مساءً، عرض «الحالة خطيرة جدا» لفرقة الإسكندرية، بطولة بدرية طلبة ورضا إدريس وأحمد سعد ميشو وإيهاب مبروك.

المؤتمر العالمي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي بالقاهرة

تتواصل بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة فعاليات المؤتمر العالمي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي، بتنظيم الجامعة المصرية الصينية والاتحاد العالمي لجمعيات الطب الصيني التقليدي، بمشاركة خبراء وأكاديميين دوليين، لبحث التعاون العلمي وتطوير التعليم والتدريب الطبي. ولم يحدد النص ساعة بدء الفعاليات.

سوق القاهرة للسلع المستعملة بالشيخ زايد

يستضيف مول رويال بارك بالشيخ زايد، في الثانية عشرة ظهرًا، النسخة الشتوية من سوق «Cairo Flea Market»، بمشاركة بائعين محليين لعرض الملابس والإكسسوارات والمنتجات القديمة والمستعملة.

معرض «بيجين إديو» للدراسة بالخارج بالقاهرة الجديدة

يقام معرض «بيجين إديو» التعليمي الدولي بفندق دوسيت تاني ليك فيو بالقاهرة الجديدة، من الثالثة حتى السابعة مساءً، للتعريف بفرص الدراسة بالخارج والجامعات ودورات اللغة وإجراءات التقديم، بمشاركة مستشاري التعليم وفرق القبول.

معرض «ستون أفريكا إكسبو» للأحجار الطبيعية بالقاهرة

تتواصل فعاليات معرض «ستون أفريكا إكسبو» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، لعرض أحدث منتجات الرخام والجرانيت والأحجار الطبيعية المستخدمة في البناء والتصميم.

«ساحة المستقلين» بمركز محمود مختار الثقافي

تتواصل بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة فعاليات «ساحة المستقلين» ضمن مهرجان القاهرة للكوميكس، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثامنة مساءً، بمشاركة فنانين يعرضون مطبوعات ورسومًا أصلية محدودة النسخ، والدخول مجانًا.

معرض «خيوط أبدية» بمتحف الحضارة

يتواصل بقاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية معرض «خيوط أبدية»، الذي يجمع بين الكتان المصري القديم والأزياء المكسيكية التقليدية، ويضم منسوجات تراثية وصورًا للفنان أيمن لطفي.

معرض «إحياء.. سحر التراث» بجاليري وهبة العطار

يتواصل بجاليري وهبة العطار بالزمالك معرض «إحياء.. سحر التراث»، الذي تنظمه «ALBA Gallery»، ويقدم أعمالًا مستوحاة من الفن والتراث العربي، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الحادية عشرة مساءً، والدخول بدعوة عامة.

معرض «هنا القاهرة» بجاليري المشربية

يتواصل بجاليري المشربية للفن المعاصر معرض «هنا القاهرة» للفنان العراقي عباس هاشم، ويضم أعمالًا مستوحاة من الحياة اليومية والثقافة الشعبية، تمزج بين التصوير التشخيصي والتجريد.

معرض «الأبد هو الآن» بأهرامات الجيزة

يتواصل بمنطقة أهرامات الجيزة معرض «الأبد هو الآن» في نسخته السادسة، بمشاركة فنانات دوليات، ويضم أعمالًا تركيبية تستكشف الاستمرارية والذاكرة الثقافية وعلاقة الفن بالمكان.

معرض «تشابهات خفية» بوسط البلد

يتواصل بمساحة «أكسس آرت سبيس» بوسط البلد معرض «تشابهات خفية» للفنان بسام الزغبي، ويستكشف أوجه التشابه بين الإنسان والطبيعة، من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

معرض «رؤى مصرية شابة» بجاليري سويلم

يتواصل بجاليري سويلم معرض «رؤى مصرية شابة»، بمشاركة 24 فنانًا وفنانة من الجيل الجديد، من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً.

هاكاثون المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل بمكتبة الإسكندرية فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب، بتنظيم المكتبة والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، لتطوير حلول بالذكاء الاصطناعي تدعم التنمية المستدامة، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

ختام معرض «تكون بالحوار» بالمتحف المصري بالتحرير

تختتم بالمتحف المصري بالتحرير فعاليات معرض «تكون بالحوار»، الذي تنظمه منصة «آرت ديجيبت»، بمشاركة أكثر من 20 مصمما وفنانا وحرفيا، ويضم أعمالا في الحرف والأزياء والمجوهرات والتصميم تتفاعل مع المقتنيات الأثرية بالمتحف.

ختام معرض «أنا الوردة.. تاريخ غير شخصي» بالإسكندرية

تختتم بمساحة مولك الفنية بالإسكندرية فعاليات معرض «أنا الوردة.. تاريخ غير شخصي» للفنانة رانية خلاف، الذي يتناول بأسلوب سريالي قضايا التواصل والانفصال والوحدة والعزلة في العلاقات الإنسانية.