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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو الليثي: استسهال دخول الناس حياتكم يجعل أسراركم مستباحة

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمد سعيد

قال الإعلامي د. عمرو الليثي إن مشكلة بسيطة بين طرفين تتحول إلى أزمة كبيرة بمجرد أن نقرر إدخال طرف ثالث، وننسى أن عددًا قليلًا جدًا من الناس من يتدخلون من أجل الإصلاح والتهدئة، بل على العكس قد يدخل البعض ويزيدون المشكلة ويشعلونها.

وأضاف الليثي، من خلال برنامج "إنسان تاني" على صفحاته الرسمية، أن الكارثة أنكم وأنتم في وسط الأزمة تضطرون إلى حكي أدق التفاصيل، والنتيجة حتى لو تم حل المشكلة تكونون قد فضحتم أنفسكم أمام الناس، وما تم حكيه لا يُنسى أبدًا.

وتابع أن استسهال دخول الناس في حياتكم يجعل أسراركم مستباحة، والبيوت التي جدرانها من زجاج تنكسر من أقل كلمة.

ووجه الليثي نصيحة قائلًا: اجلسوا مع بعض وتحدثوا، فالحب ليس خناقة لا بد أن يخرج منها أحد كسبان، وليس شطارة أن تغلب الطرف الثاني في مناقشة وتكسر نفسه، صحيح أنك ممكن تكسب الجولة لكن ستخسر الإنسان.

وأكد أن أهم طريقة لحل أي مشكلة بين اثنين هي أن تبقى بينهما فقط، فحافظ على سرك وحل مشاكلك داخل بيتك بكلمة حلوة وتنازل بسيط، ووقتها ستكون إنسانًا تانيًا.

يأتي برنامج "إنسان تاني" في إطار حرص عمرو الليثي على تقديم محتوى إنساني واجتماعي هادف، حيث يقدم قصصًا إنسانية ملهمة ونماذج ناجحة من المجتمع، لأشخاص واجهوا تحديات صعبة وقرروا بدء حياة جديدة.

عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي برنامج إنسان تاني

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