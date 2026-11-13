الحكومة الكندية تستثمر 200 مليون دولار كندي لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال

تعتزم الحكومة الكندية استثمار 200 مليون دولار كندي في مشروع Woodfibre LNG الجاري إنشاؤه بالقرب من مدينة سكواميش في مقاطعة بريتيش كولومبيا بهدف دعم توسعة المشروع وزيادة طاقته الإنتاجية بنسبة تصل إلى 24%.

ويعود المشروع إلى كل من شركة إنبريدج الكندية وشركة "باسيفيك اينيرجي" السنغافورية، وقد تم تصميمه في الأصل لإنتاج 2.1 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وتم التعاقد مسبقاً على كامل هذه الكمية مع شركة الطاقة العالمية "بريتش بتروليوم"، وفقا لمنصة "اينرجي ناو".

وبحسب المعلومات المتاحة، ستُستخدم التمويلات الجديدة لرفع الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى ما بين 2.5 و2.6 مليون طن سنوياً. وستتحقق هذه الزيادة من خلال تطوير أنظمة التبريد وإضافة خزانات تخزين عائمة وربطها بالمشروع، ما يتيح تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة حجم الصادرات.

كما يدرس المالكون إمكانية تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع مستقبلاً، الأمر الذي قد يرفع القدرة الإنتاجية بشكل أكبر ويعزز مكانة كندا كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة الكندية إلى دعم مشاريع الطاقة الاستراتيجية وتنويع أسواق صادرات الطاقة الكندية في ظل الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال.