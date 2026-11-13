تركيا تعلن توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع قطر

أعلنت تركيا توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع دولة قطر، وذلك عقب لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مدينة إسطنبول.

وقال مكتب الرئيس التركي، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، إن أردوغان أكد خلال اللقاء أن أنقرة والدوحة ستواصلان العمل المشترك لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج، والعمل على بناء بنية تحتية للحوار بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن بنود اتفاقية الدفاع المشترك أو طبيعة الالتزامات التي يرتبها الاتفاق على الجانبين.

ونقلت وكالة «رويترز» الإعلان عن الاتفاق، في ظل تحركات تركية وقطرية لتعزيز التنسيق الثنائي بشأن التطورات الإقليمية وأمن منطقة الخليج.