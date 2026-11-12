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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد العزيز عبد الشافي يعلق على سفر رئيس اتحاد الكرة إلى تركيا للقاء محمد صلاح

عبد العزيز عبد الشافي
عبد العزيز عبد الشافي
محمود زيدان

علق عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الجدل المثار بشأن سفر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تركيا للقاء محمد صلاح، قائد منتخب مصر، والتساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل تمييزًا للاعب أم تقديرًا لمكانته وقيمته الكبيرة.

وتطرق عبد العزيز عبد الشافي إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على لاعبي كرة القدم، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمة الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة "mbc مصر"، مؤكدًا أنها أضرت بالعديد من اللاعبين، وكان لها دور في الأزمات التي شهدتها الكرة المصرية، وكذلك في إقالة حسام حسن وعلي ماهر.

وأشار إلى ضرورة تعامل اللاعبين مع مواقع التواصل الاجتماعي بحذر، والاستفادة منها في الحدود التي يحتاجون إليها فقط، دون السماح لها بالتأثير على تركيزهم أو أدائهم داخل الملعب.

كما تحدث عن علي ماهر، مؤكدًا ضرورة أن يكون لديه إدراك واضح لطبيعة المنتخب الوطني، وأن يتعرف على الفكر الفني الذي يتطلبه العمل مع المنتخب، بما يتناسب مع احتياجاته وطموحاته خلال المرحلة المقبلة.

عبد العزيز عبد الشافي أخبار وتقارير أخبار توك شو محمد صلاح

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