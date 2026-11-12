منتخب إيطاليا يسحق فرنسا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب إيطاليا الفوز على منتخب فرنسا بنتيجة 3-1، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح المنتخب الفرنسي، التهديف، عن طريق مايكل أوليسي في الدقيقة 10، بينما عادل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو النتيجة في الدقيقة 26 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 63 سجل دافيد فراتيس الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا، وسجل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

إيطاليا تتصدر المجموعة

وبتلك النتيجة رفع منتخب إيطاليا رصيده للنقطة 10 ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى في المسار الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بينما توقف رصيد فرنسا عند النقطة 10 ليحتل المركز الثاني في المجموعة.

تشكيل منتخب إيطاليا أمام فرنسا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: كايو دي، جورجيو سكالفيني، أليساندرو باستوني، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: دافيدي فراتيسي، ساندرو تونالي، نيكولو باريلا.

خط الهجوم: سيباستيانو إسبوزيتو، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، نيكولا كامبياغي.

تشكيل منتخب فرنسا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: مالو جوستو، كاستيلو لوكيبا؟

خط الوسط: دا كونيا، أدريان رابيو، ريان شرقي، أرنولد أوليز.

خط الهجوم: مايكل أوليز، ديزيري دوي، برادلي باركولا.