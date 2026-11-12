إبراهيم سعيد: الجمهور المصري صنع شعبية محمد صلاح وسانده منذ البداية

أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن الجماهير المصرية لعبت دورًا كبيرًا في دعم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، منذ بداية مسيرته الاحترافية في أوروبا، مشددًا على أن هذا الدعم الجماهيري كان أحد العوامل المهمة في تعزيز شعبيته.

وأوضح سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن محمد صلاح لم يصنع نجاحه بمفرده، رغم اجتهاده وقدراته الفنية، معتبرًا أن الجماهير المصرية ساندته منذ ظهوره في بازل السويسري، واستمرت في متابعته خلال محطاته الاحترافية المختلفة.

وقال إن كثيرين لم يكونوا يعرفون محمد صلاح في بداية مسيرته، قبل أن تبدأ الجماهير في متابعة أخباره ومبارياته مع بازل، ثم تشيلسي، وصولًا إلى محطاته التالية في إيطاليا، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تسليط الضوء على تألقه.

وأضاف أن الجماهير المصرية كانت تنزل إلى المقاهي والشوارع لمشاهدة مباريات محمد صلاح، حتى في الفترات التي لم يكن يشارك فيها بانتظام، مؤكدًا أن هذا الدعم استمر بعد رحيله عن تشيلسي وانتقاله إلى محطات احترافية أخرى.

وتابع: «مين اللي عمل له الدعم؟ جمهور مصر.. مين اللي كان بينزل الكافيهات وفي الشوارع عشان يتفرج على ماتش لمحمد صلاح وهو في تشيلسي؟ جمهور مصر».

وشدد إبراهيم سعيد على أن مصر تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي وإفريقيا، وأن قوة هذه القاعدة، إلى جانب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ساعدت محمد صلاح في تحقيق أرقام قياسية وتعزيز مكانته بين نجوم كرة القدم.

وقال إن اعتقاد أي لاعب بأنه صنع نفسه بمفرده دون مساندة جماهيرية يمثل خطأ، موضحًا أن الاجتهاد الشخصي مهم، لكن الدعم الذي يتلقاه اللاعب من الجماهير يظل عاملًا مؤثرًا في مسيرته.