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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متعدد العلاقات.. الكشف عن علاقة جديدة لرئيس إنفيديا المستقيل في قضية تجسس

جنسن هوانج
جنسن هوانج

أفادت وكالة رويترز أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، كان على علاقة حميمة مع موظفة ثانية، وذلك وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.

استقالة بعد علاقتين خارج الزواج

يأتي هذا الكشف في أعقاب علاقتين خارج نطاق الزواج أدتا إلى استقالة هوانج اليوم الخميس. والمرأتان هما أليس هوانج، التي تشتبه المخابرات الأمريكية في كونها جاسوسة صينية، وكيمبرلي باول، نائبة رئيس قسم الرعاية الصحية في شركة إنفيديا.

ولم تكشف رويترز عن اسم الموظفة الأخرى، ولم تنجح محاولات التواصل معها.

ورفضت شركة إنفيديا التعليق، ولم يرد كل من باول، وجنسن هوانج، وممثل مجلس إدارة إنفيديا على طلبات التعليق. 

واعترف جنسن هوانج بعلاقة غرامية في بيان صدر في 8 نوفمبر عقب التقارير التي أفادت بعلاقته مع أليس هوانج، دون أن يذكر اسمها.

استقالة تهز صناعة الذكاء الاصطناعي

قد يُحدث قرار الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا بالاستقالة من منصبه تغييراً جذرياً في صناعة الذكاء الاصطناعي التي ساهم في تشكيلها، فقد استغلت إنفيديا قوتها المالية للمساهمة في بناء صناعة الذكاء الاصطناعي من خلال ترتيبات مالية معقدة تُسهّل شراء رقائقها. ولتحقيق ذلك، دعمت شركات الحوسبة السحابية ومختبرات الذكاء الاصطناعي.

وتزايدت الضغوط على جنسن هوانج، البالغ من العمر 63 عاماً والمتزوج، للاستقالة بعد ورود تقارير عن علاقته الغرامية مع أليس هوانج.

كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة

عيّن مجلس إدارة شركة إنفيديا المديرة المالية كوليت كريس رئيسةً تنفيذيةً مؤقتةً ريثما يتم البحث عن بديل لجنسن هوانج. وينظر المجلس في المرشحين من داخل الشركة وخارجها لشغل هذا المنصب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق مجلس إدارة شركة إنفيديا تحقيقاً، بقيادة أعضاء مستقلين وبمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، حول ما إذا كان جنسن هوانج قد استُهدف من قبل عملية استخبارات أجنبية. كما أعرب المجلس عن ثقته به في ذلك الوقت.

خسائر حادة في أسهم إنفيديا

انخفضت أسهم الشركة بنسبة 5.5% يوم الخميس في تداولات نشطة. وقد خسرت الأسهم أكثر من 30% من قيمتها منذ ذروتها في أوائل أكتوبر.

جنسن هوانج رئيس إنفيديا أمريكا علاقات جنسن هوانج

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