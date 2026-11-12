إبراهيم سعيد: مجالس اتحاد الكرة الحالية تتدخل في عمل المدرب

انتقد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، طريقة تعامل بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، معتبرًا أن المجالس السابقة كانت تمنح المدير الفني صلاحيات كاملة لإدارة الفريق والتعامل مع اللاعبين وفق رؤيته الفنية.

وأوضح سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أنه تعامل خلال مسيرته مع عدد من رموز الكرة المصرية، من بينهم محمود الجوهري وحسن شحاتة وسمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وحرب الدهشوري، رئيس الاتحاد الأسبق.

وقال إن هذه الشخصيات كانت تختار المدير الفني وتمنحه الصلاحيات اللازمة، دون التدخل في تفاصيل عمله أو طريقة تعامله مع اللاعبين، مضيفًا: «كانوا بيدوا له الصلاحيات، بيتعامل مع اللعيبة بشخصيته وبطريقته وبالترتيبات بتاعته».

وأضاف سعيد أن المشهد اختلف في الوقت الحالي، إذ أصبح بعض أعضاء مجلس الإدارة يرغبون في الظهور خلال اللقاءات الصحفية والمؤتمرات والمباريات، بدلًا من ترك المساحة الكاملة للمدير الفني للقيام بمهامه.

وشدد نجم منتخب مصر السابق على أهمية منح الجهاز الفني الثقة والصلاحيات اللازمة، معتبرًا أن مصلحة المنتخب الوطني يجب أن تكون الأولوية، بعيدًا عن الرغبة في الظهور الإعلامي أو التدخل في اختصاصات المدير الفني.