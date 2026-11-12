خاص | بن شرقي يحسم موقفه من الانتقال لـ بيراميدز .. تفاصيل

حسم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من الأنباء التي ربطت اسمه بالانتقال إلى بيراميدز؛ في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع القلعة الحمراء بسبب ملف تجديد عقده.

بن شرقي يحسم موقفه من الانتقال لـ بيراميدز

وأشار مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إلى أن بن شرقي حرص على توصيل رسالة إلى سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، نفى خلالها بشكل قاطع وجود أي مفاوضات مع مسؤولي بيراميدز، مؤكدًا عدم صحة ما تردد عن اقترابه من ارتداء قميص الفريق السماوي.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يحسم مستقبله حتى الآن، وينتظر تحرك إدارة الأهلي لحسم ملف تمديد تعاقده، خاصة أنه يمنح الأولوية للاستمرار داخل النادي، ولا يضع أي نادٍ مصري آخر ضمن حساباته في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن بن شرقي حدد ملامح وجهته الخارجية؛ حال تعثر مفاوضات التجديد مع الأهلي، حيث يفضل خوض تجربة جديدة في الدوري القطري أو الإماراتي، رافضًا فكرة الانتقال إلى أي منافس داخل الدوري المصري.

وتترقب الفترة المقبلة موقف إدارة الأهلي من تجديد عقد اللاعب المغربي؛ في ظل تمسكه بالبقاء داخل القلعة الحمراء، مع وضع خيار الاحتراف الخارجي بديلًا حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.