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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الشرقية تنظم ندوة توعوية بمدرسة كوم الأشراف بالزقازيق وتدرب الطلاب عمليا على أعمال السباكة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ندوة توعوية لطلاب مدرسة كوم الأشراف الإعدادية بمركز الزقازيق، تضمنت تدريباً عملياً على مبادئ السباكة الخفيفة وإصلاح الأعطال البسيطة للحد من إهدار المياه.

جاء ذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم بالشرقية، بشأن تنفيذ حملات توعية وندوات بالمدارس خلال العام الدراسي 2026/2027، وفي إطار خطة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ونفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة الندوة التي استهدفت تعريف الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والمحافظة على شبكات الصرف الصحي والتخلص الآمن من مخلفات الصرف، إلى جانب توعيتهم بمخاطر استخدام الطلمبات الحبشية.

كما تضمنت الندوة شرحاً لمراحل تنقية مياه الشرب، وتنفيذ ورشة عمل عملية لتعليم الطلاب مبادئ السباكة الخفيفة وكيفية التعامل مع الأعطال البسيطة، فضلاً عن إصلاح أعمال السباكة بدورات مياه المدرسة، بما يسهم في الحد من تسرب المياه وإهدارها.

ومن جانبه، أكد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، استمرار تنفيذ حملات التوعية المائية داخل المدارس لترسيخ مفاهيم ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لدى الطلاب.

وأشار إلى أن بناء ثقافة الوعي المائي لدى النشء يمثل مسؤولية مهمة لإعداد جيل جديد يدرك قيمة المياه وأهمية الحفاظ عليها، لافتاً إلى قدرة الطلاب على استيعاب الرسائل التوعوية ونقل السلوكيات الإيجابية إلى أسرهم ومحيطهم المجتمعي، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الموارد المائية والحد من إهدارها.

مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي الزقازيق بالشرقية

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