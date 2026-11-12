هل السحر موجود بالفعل؟ وكيف يحمي الإنسان نفسه منه؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حقيقة وجود السحر والأعمال، وكيف يمكن للإنسان معرفة ما إذا كان قد تعرض للسحر، وطرق الوقاية والتحصين منه.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، خلال تصريح له، أن السحر موجود وثابت بنص القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ»، مؤكدًا أن وجود السحر لا ينبغي أن يدفع الإنسان إلى الانشغال به بصورة تعطل مسيرة حياته.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت تحصينات كثيرة لحماية الإنسان، من بينها الأذكار والأدعية والآيات القرآنية، موضحًا أن من السنن التي يُستحب المحافظة عليها قبل النوم أن ينام الإنسان على وضوء، ويجمع كفيه ويقرأ سور الإخلاص والفلق والناس 3 مرات، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ويكرر ذلك 3 مرات.

وأضاف أن من وسائل التحصين أيضا؛ المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وقراءة آية الكرسي عقب كل صلاة، والتسبيح 33 مرة، والتحميد 33 مرة، والتكبير 33 مرة، ثم قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» مرة واحدة.

وأكد أمين الفتوى أن الالتزام بالتحصينات الواردة في الكتاب والسنة والمحافظة عليها؛ من أسباب حفظ الإنسان ووقايته بإذن الله من الشيطان والسحر، داعيًا إلى عدم الاستسلام للانشغال بهذه الأمور أو تعليق الحياة عليها.