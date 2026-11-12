مجلس الأمن: نعبر عن تضامننا مع السعودية ونؤكد حقها في الدفاع عن النفس

أعرب مجلس الأمن الدولي يوم الخميس عن إدانته هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وعبر عن تضامننا مع السعودية مؤكدا حقها في الدفاع عن النفس.

وشدد مجلس الأمن الدولي، على ألا حل عسكريا للنزاع في اليمن، داعيا في الوقت نفسه الدول الأعضاء لتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وتهريبها.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتنامي خطر المجاعة واسعة النطاق، وطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في اليمن.

في غضون ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض طائرة مسيّرة وتدميرها في المنطقة الشرقية مساء اليوم الخميس.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أفاد منذ قليل، عن اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها في منطقة الرياض.