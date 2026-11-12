تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. انخفاض الرؤية وأمطار مرتقبة

تتجه أنظار المواطنين إلى توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة 13 نوفمبر 2026، بعدما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف محافظات الجمهورية، محذرة من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح، إلى جانب فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدًا أجواء خريفية تتسم بالاعتدال والميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة خلال الليل وساعات الصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الجمعة في مصر

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 26 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، بينما تصل درجات الحرارة العظمى في بعض محافظات جنوب الصعيد إلى 31 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة خلال النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع استمرار الأجواء الحارة نسبيًا في محافظات جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد نسبيًا خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية.

شبورة مائية كثيفة تحذر منها الأرصاد صباح الجمعة

تأتي الشبورة المائية في مقدمة الظواهر الجوية المتوقع تأثيرها على حركة التنقل غدًا الجمعة، إذ حذرت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولًا إلى شمال الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا، خاصة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، تجنبًا للحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

فرص سقوط أمطار على حلايب وشلاتين والسواحل الشمالية

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، تتوقع الهيئة وجود فرص لأمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع استمرار الطابع المتقطع لهذه الأمطار وعدم توقع امتدادها بصورة مؤثرة إلى جميع المناطق.

وتشهد بعض المناطق المتفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة فرصًا ضعيفة لتكون السحب المنخفضة، والتي قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، على فترات متقطعة.

نشاط الرياح وسرعات تصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة

ومن الظواهر الجوية الأخرى المنتظرة غدًا الجمعة نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وتنشط على فترات متقطعة.

وتأتي هذه الرياح بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وارتفاع درجات الحرارة بصورة طفيفة، دون أن تشير التوقعات إلى تغيرات جوية حادة على مستوى الجمهورية.

حالة البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الملاحة البحرية، حيث يشهد البحر المتوسط حالة خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج الذي يتراوح بين متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح تتراوح اتجاهاتها بين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية.

وبالنسبة إلى خليج السويس، فمن المتوقع أن تكون حالته معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا الجمعة في القاهرة والوجه البحري

تسجل درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري القيم التالية:

القاهرة: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

العاصمة الجديدة: العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

بنها: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

دمنهور: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

وادي النطرون: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

كفر الشيخ: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

بلطيم: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

المنصورة: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

الزقازيق: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

شبين الكوم: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

طنطا: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

دمياط: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

بورسعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

السويس: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة في السواحل الشمالية والواحات

وتشهد مناطق السواحل الشمالية والواحات درجات حرارة معتدلة خلال النهار، مع انخفاض ملحوظ نسبيًا خلال ساعات الليل، وجاءت التوقعات كالتالي:

الإسكندرية: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

العلمين: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

مطروح: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

السلوم: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

سيوة: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة في سيناء ومدن البحر الأحمر

وتتباين درجات الحرارة بين مدن سيناء ومحافظات البحر الأحمر، حيث تسجل بعض المناطق درجات حرارة مرتفعة نسبيًا خلال النهار، مقابل انخفاض واضح في درجات الحرارة الصغرى، خاصة في المناطق الجبلية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

العريش: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

رفح: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

رأس سدر: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

نخل: العظمى 23 درجة والصغرى 7 درجات.

كاترين: العظمى 19 درجة والصغرى 6 درجات.

الطور: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

طابا: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.

الغردقة: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

رأس غارب: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

سفاجا: العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

مرسى علم: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

شلاتين: العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

حلايب: العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

أبو رماد: العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة.

مرسى حميرة: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.

أبرق: العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

جبل علبة: العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

رأس حدربة: العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة في شمال وجنوب الصعيد

وتسجل محافظات شمال الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة في محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى 31 درجة في بعض المناطق.

وجاءت توقعات شمال الصعيد كالتالي:

الفيوم: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

بني سويف: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

المنيا: العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

أسيوط: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

أما درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد، فجاءت كالتالي:

سوهاج: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.

قنا: العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

الأقصر: العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

أسوان: العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

الوادي الجديد: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

أبو سمبل: العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

الأرصاد تناشد المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة

وفي ختام بيانها، ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين والجهات المعنية اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الجوية التي تصدرها الهيئة بصورة مستمرة.

وشددت التوقعات على أهمية توخي الحذر خلال فترات تكون الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، إلى جانب متابعة فرص سقوط الأمطار بالمناطق المحددة، ومراعاة الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.

وبذلك تتنوع ملامح حالة الطقس غدًا الجمعة بين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وشبورة مائية قد تكون كثيفة صباحًا، وفرص أمطار محدودة على بعض المناطق، مع استمرار الأجواء الخريفية على معظم أنحاء الجمهورية.