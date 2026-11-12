هادي فهمي: التكامل المصري السعودي ركيزة أساسية للحفاظ على وحدة الصف العربي

أكد الدكتور هادي فهمي، المفكر الاقتصادي والسياسي والرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة اليد، أن مصر والمملكة العربية السعودية تمتلكان مقومات استراتيجية واقتصادية وبشرية وعسكرية قادرة على دعم تماسك النظام العربي وتعزيز العمل المشترك، مشيرا إلى أن التنسيق بين البلدين يمثل أحد المحاور المهمة في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

تعزيز القدرات العربية وترسيخ التعاون

وأوضح فهمي، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى في برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مصر تمتلك ثروات بشرية وقدرات عسكرية وصناعية كبيرة، بينما تتمتع السعودية بإمكانات مالية واقتصادية واسعة، لافتا إلى أن التكامل بين هذه الموارد يتيح فرصا أكبر لتعزيز القدرات العربية وترسيخ التعاون بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن الحفاظ على تماسك النظام الإقليمي العربي يتطلب التمسك بالعمل العربي المشترك، محذرا من أن تراجع التنسيق أو الاتجاه نحو الانفصال عن الإطار العربي من شأنه أن يضعف المصالح المشتركة ويزيد من صعوبة التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

تقريب وجهات النظر بين الدول

وشدد المفكر السياسي والاقتصادي على أهمية تجاوز الخلافات العربية وتوحيد الرؤى والمواقف خلال المرحلة الراهنة، مشيدا بالجهود المصرية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الدول العربية واحتواء الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة.

واختتم فهمي بالتأكيد على أن تعزيز العلاقات المصرية السعودية وتفعيل أوجه التعاون بين البلدين يمثلان محورين مهمين في دعم التضامن العربي، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول العربية بما يخدم مصالح شعوبها ويحافظ على وحدة الصف في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.