الحكومة: تطبيق زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس سيكون في الأغلب أول يوليو 2027

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل بحث ومناقشة جميع التكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر.

وقال محمد عادل، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعات بشأن التعليم الجامعي، وناقش التصور المقترح لتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن فريق عمل من وزارتي المالية والتعليم العالي شُكّل؛ لبحث آليات تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي لوزيري المالية والتعليم العالي؛ للإعلان عن القيمة المستهدفة لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس.

ولفت إلى أن الزيادة المرتقبة ستكون مرضية، بالإضافة إلى حافز الجودة والتدريس، مشيرًا إلى أن تطبيقها سيكون، في الأغلب، اعتبارًا من الأول من يوليو 2027.