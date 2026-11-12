دخل المدافع الكونغولي روكي بوشيري، لاعب فريق هيبرنيان الاسكتلندي، دائرة المرشحين لتدعيم الخط الخلفي للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تحركات الإدارة للبحث عن مدافع أجنبي جديد.

خاص| الأهلي يراقب مدافع هيبرنيان الاسكتلندي للتعاقد معه في يناير

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن وجود اهتمام بمتابعة موقف روكي بوشيري، بعد طرح اسمه ضمن قائمة المدافعين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال ميركاتو يناير.

وأوضح المصدر أن الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لمدافعين أجانب، في إطار خطة تدعيم مركز قلب الدفاع، على أن يتم تقييم الأسماء المطروحة وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني والإمكانيات الفنية والمالية لكل لاعب.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف الأهلي من الأسماء المرشحة لتدعيم الدفاع، في ظل رغبة النادي في التعاقد مع عناصر قادرة على تقديم الإضافة للفريق خلال النصف الثاني من الموسم.