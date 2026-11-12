فاروق فلوكس: تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي أسعد قلبي

أعرب الفنان فاروق فلوكس عن سعادته الكبيرة بالتقدير الذي حظي به خلال مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدًا أن هذه اللفتة أسعدت قلبه كثيرًا وجعلته يشعر بفرحة كبيرة، بعد مسيرة فنية طويلة مليئة بالعمل والعطاء.

وأوضح فلوكس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أنه بدأ مشواره في عالم التمثيل وهو طالب بكلية الهندسة، بعدما اختاره الفنان أبو بكر عزت للمشاركة في عمل تمثيلي، وذلك في عام 1960 تقريبًا.

وأشار إلى أن رحلته الفنية بدأت منذ سنوات دراسته الجامعية، لتستمر بعدها مسيرته في عالم الفن، مؤكدًا أن التقدير الذي وجده في المهرجان يمثل لحظة سعيدة ومميزة في مشواره.