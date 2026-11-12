من 412 إلى 1614 دولارًا للمتر.. تفاصيل أسعار وحدات «بيتك في مصر»

شهد الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج إقبالًا ملحوظًا خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل، إذ أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تلقي 2589 طلبًا للتسجيل والحجز حتى صباح اليوم، بينها 76 طلبًا رفع أصحابها مستندات التحويل البنكي (SWIFT)، وتخضع حاليًا للمراجعة المالية، ضمن طرح يضم نحو 4 آلاف وحدة متنوعة في عدد من المدن الجديدة.

وتكشف قائمة الأسعار المعلنة في كراسة الشروط، تفاوتًا في سعر المتر بين المشروعات المطروحة، إذ يبدأ من 412 دولارًا في مشروعات الإسكان المتوسط بمدينة الشروق، ويصل إلى 1614 دولارًا في مشروعات الإسكان الفاخر بمدينة العلمين الجديدة، مع تنوع الوحدات بين الإسكان الفاخر وفوق المتوسط والمتوسط، إلى جانب الوحدات الإدارية والفيلات والشاليهات.

أسعار وحدات الإسكان الفاخر

يتراوح سعر متر وحدات الإسكان الفاخر في المنصورة الجديدة بين 524 و685 دولارًا، وفي العلمين الجديدة بين 535 و1614 دولارًا، بينما يتراوح في القاهرة الجديدة بين 513 و908 دولارات.

أما مدينة الشروق، فيبلغ سعر المتر بالإسكان الفاخر 638 دولارًا، مقابل 672 دولارًا بمدينة 6 أكتوبر، بينما يتراوح في الشيخ زايد بين 561 و718 دولارًا.

وفي العاصمة الجديدة، تتراوح الأسعار بين 520 و589 دولارًا للمتر، فيما يبلغ سعر المتر بمدينة العبور 621 دولارًا.

أسعار الإسكان المتوسط وفوق المتوسط

وبالنسبة للإسكان فوق المتوسط، يبلغ سعر المتر 447 دولارًا بمدينة العلمين الجديدة، مقابل 449 دولارًا بمدينة دمياط الجديدة.

أما الإسكان المتوسط، فيبدأ سعر المتر من 412 دولارًا بمدينة الشروق، ويصل إلى 424 دولارًا بمدينة 6 أكتوبر.

الوحدات الإدارية والفيلات والشاليهات

ولا يقتصر الطرح على الوحدات السكنية، إذ يتضمن وحدات إدارية بمشروع «Mazarine Hub» بمدينة العلمين الجديدة، بسعر 1154 دولارًا للمتر.

كما يشمل مشروع «مارينا 8» بمنطقة مارينا العلمين وحدات من الفيلات والشاليهات، تتراوح أسعار المتر فيها بين 814 و903 دولارات.

أنظمة السداد وخصم 10%

وفيما يتعلق بأنظمة السداد، أوضحت وزارة الإسكان أن الطرح الثالث يتيح بدائل متعددة تتناسب مع احتياجات المصريين بالخارج وإمكاناتهم، من بينها الحصول على خصم بنسبة 10% عند سداد كامل قيمة الوحدة، إلى جانب أنظمة أخرى للتقسيط تختلف وفقًا لطبيعة كل مشروع.

وأكدت الوزارة أن أسعار الوحدات محددة بالجنيه المصري، على أن يتم سداد ما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي من خلال تحويلات واردة من الخارج، سواء عبر التحويل البنكي الدولي (SWIFT) أو شركات الصرافة، وفقًا للضوابط المقررة.

شروط الحجز والتخصيص النهائي

وشددت الوزارة على أن التسجيل الإلكتروني وإجراء التحويلات البنكية لا يعنيان إتمام حجز الوحدات أو تخصيصها، كما أن اختيار الوحدة عبر الموقع لا يُعد حجزًا نهائيًا إلا بعد استكمال سداد المبالغ المطلوبة وفقًا لبديل السداد المختار، ووصول قيمة التحويل فعليًا إلى حساب الهيئة.

وأتاحت الوزارة كراسة الشروط الخاصة بالطرح الثالث عبر الموقع الرسمي للمبادرة، متضمنة تفاصيل الوحدات المطروحة وأسعارها والاشتراطات المنظمة للحجز وآليات السداد.

ويمكن للمصريين بالخارج الاطلاع على كراسة الشروط والتسجيل من خلال الموقع الرسمي للمبادرة https://beitakfemisr.com. أو التواصل للاستفسار عبر الخط الساخن 19010.