نحب الجنود والنظام.. وزير الدفاع الأمريكي يمنح وساماً لحارس وبخه بسبب تصرف غير لائق

منح وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث جائزة رفيعة المستوى للعسكري الذي وبخه هو وموظفيه عند قبر الجندي المجهول عقب مراسم يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

كان أحد حراس الجيش الأمريكي المكلفين بحراسة قبر الجندي المجهول قد وبخ وزير الحرب بيت هيجسيث وزوجته ومساعديه بعد سماع ضحكات عالية من الزوجين.

وقال البنتاجون إن هيجسيث رحب في البنتاجون بوحدة الجيش التي تحرس الضريح ومنح الجندي توماس إجليسياس وسام التقدير للخدمة المشتركة "لأدائه واجباته في ضريح الجندي المجهول في 11 نوفمبر 2026".

هيجسيث يكرم الجندي إجليسياس

نحب الجنود والالتزام بالمعايير

ونشر هيجسيث على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس صوراً تُظهره وهو يُثبّت وساماً ويُصافح جندياً. وكتب في منشوره: "نُحبّ الجنود. نُحبّ المعايير. أحسنت أيها الجندي".

ووبخ إجليسياس، الوزير هيجسيث ومجموعة من موظفيه عندما سُمعت ضحكة عالية بعد أن التقطوا صوراً في الموقع عقب حفل حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس.

وأظهر مقطع فيديو هيجسيث وهو يلتقط صوراً على الدرجات الفارغة أمام الضريح يوم الأربعاء مع زوجته جينيفر، ورئيس الأركان ريكي بوريا، ونائب رئيس الأركان باتريك ويفر، وكبيرة المستشارين تامي رادابو.

تعتبر ميدالية التقدير للخدمة المشتركة واحدة من أعلى الجوائز في الجيش، ولا تُمنح عادةً لأفراد الخدمة المجندين ذوي الرتب الدنيا.

تعليق البنتاجون

وقال شون بارنيل، المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، بعد وقت قصير من ظهور فيديو التوبيخ، إن الجندي "ذكّر الجميع بشكل صحيح ومحترم بضرورة الحفاظ على النظام".

أثار التوبيخ مجدداً الانتباه إلى وزير الحرب الذي يواجه أزمة، والذي نجا من محاولة لفتح إجراءات عزله، وقاد هذه الجهود النائب الجمهوري توماس ماسي، بدعم من الديمقراطيين، إلا أن 11 نائباً تغيبوا عن التصويت بعد رفض الجمهوريين الآخرين لهذه الجهود.

رغم فشل منتقدي هيجسيث في تصويت الثلاثاء، إلا أن الجمهوريين ربما يكونون قد أرجأوا فقط محاولة عزله. ومع استعداد الديمقراطيين للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في يناير، فمن المرجح أن تُستأنف هذه الجهود.

انتقد هيجسيث هذه الخطوة يوم الثلاثاء في أول مؤتمر صحفي له منذ أشهر، بحجة أنه لم يرتكب أيًا من الجرائم الخطيرة المطلوبة في دستور الولايات المتحدة لإقالته، ووصف الجهد بأنه اتهام موجه ضد أفراد الخدمة العسكرية في البلاد ونجاحاتهم.