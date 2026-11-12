هل يجوز نشر صور صديقة بملابس غير ساترة دون إذنها؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تُدعى أميرة، حول حكم قيام صديقتها بالتقاط صورة لها أثناء مكالمة فيديو، ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ظهورها في الصورة بملابس خفيفة وغير ساترة لجميع الجسد.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن تصرف الصديقة غير جائز شرعًا، خاصة أن صاحبة السؤال ائتمنتها على الصورة، لكنها قامت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن نشر مثل هذه الصور يدخل في باب إشاعة الفاحشة والفتنة.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قال: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، محذرًا من خطورة نشر الصور التي قد تثير الشهوات أو تسهم في نشر الفتن.

رسالة إلى الفتيات والسيدات

ووجه أمين الفتوى رسالة إلى الفتيات والسيدات بضرورة الانتباه إلى الملابس عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، والحرص على ارتداء ما يستر الجسد، تحسبًا لاحتمال تداول الصور أو إساءة استخدامها عبر وسائل التواصل الحديثة.

ونصح صاحبة السؤال بالتحدث مع صديقتها بالحسنى، ومطالبتها بحذف الصورة، موضحًا أنه إذا استجابت فلا حرج في ذلك، أما إذا رفضت واستمرت في نشرها، فيمكن الاستعانة بأحد أفراد أسرتها لإقناعها بحذف الصور، مع الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

