قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوفد: مقر بولس حنا ليس للبيع.. ولن نسمح بالعبث بتاريخ بيت الأمة
رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق: سيادة مصر على سيناء مطلقة ولا يحق لأحد التدخل في تجهيزاتها الدفاعية
5800 جنيه في 7 ساعات.. متسول يثير الدهشة في العاشر من رمضان
من بنغازي إلى دمشق.. سوريا تستعيد طائرة عسكرية ظلت عالقة في ليبيا
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في الرياض
متحدث الأوقاف: مشاري راشد العفاسي يشارك في الموسم الثاني من دولة التلاوة
سكودا Slavia 2026 بتصميم السيدان.. المواصفات الكاملة
وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب القوس والسهم بعد إنجاز أولمبياد الشباب بداكار
صلاح الجمسي: تفتيت وحدة الصف العربي أحد أخطر أدوات الكيان الصهيوني.. والتماسك العربي ضرورة لمواجهة المخططات
منتخب مصر 2010 يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ويظهر بالأحمر والأسود غداً
الكويت تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
مصطفى بكري: إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها في المنطقة.. وتتحرك عسكريًا لفرض واقع جديد بالضفة والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز نشر صور صديقة بملابس غير ساترة دون إذنها؟.. أمين الفتوى يجيب

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
محمد شحتة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تُدعى أميرة، حول حكم قيام صديقتها بالتقاط صورة لها أثناء مكالمة فيديو، ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ظهورها في الصورة بملابس خفيفة وغير ساترة لجميع الجسد.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن تصرف الصديقة غير جائز شرعًا، خاصة أن صاحبة السؤال ائتمنتها على الصورة، لكنها قامت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن نشر مثل هذه الصور يدخل في باب إشاعة الفاحشة والفتنة.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قال: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، محذرًا من خطورة نشر الصور التي قد تثير الشهوات أو تسهم في نشر الفتن.

رسالة إلى الفتيات والسيدات

ووجه أمين الفتوى رسالة إلى الفتيات والسيدات بضرورة الانتباه إلى الملابس عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، والحرص على ارتداء ما يستر الجسد، تحسبًا لاحتمال تداول الصور أو إساءة استخدامها عبر وسائل التواصل الحديثة.

ونصح صاحبة السؤال بالتحدث مع صديقتها بالحسنى، ومطالبتها بحذف الصورة، موضحًا أنه إذا استجابت فلا حرج في ذلك، أما إذا رفضت واستمرت في نشرها، فيمكن الاستعانة بأحد أفراد أسرتها لإقناعها بحذف الصور، مع الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
 

الفتوى دار الإفتاء نشر صور الفتيات نشر الفضائح السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

وزير التربية والتعليم

لطلاب 2 بكالوريا.. توضيح عاجل بشأن مادتي الثقافة المالية واللغة الأجنبية الثانية

ترشيحاتنا

مصر و الامارات

وزير الخارجية يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في منتدى "صير بني ياس"

القوات الروسية

القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن تحملان أسلحة ومعدات للقوات الأوكرانية

رئيسا وزراء كندا واليونان

رئيسا وزراء كندا واليونان يبحثان تعميق التعاون التجاري

بالصور

ليس مجرد حب للنظافة والترتيب.. أعراض الوسواس القهري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ.. وصفة شهية ومختلفة

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد