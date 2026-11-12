الكويت تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للقصف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الخارجية الكويتية، رفض دولة الكويت القاطع لاستمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الطبية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في وقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين والطواقم الطبية والمرافق الصحية ومحاسبة المسئولين عن هذه الاعتداءات والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تكرارها.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.