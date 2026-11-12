تعيين الدكتورة مروة البغدادي مساعدا لرئيس الوفد لشئون المبادرات المجتمعية

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (289) لسنة 2026، بتاريخ 11 نوفمبر 2026، بتعيين الدكتورة مروة محمد نبيل محمد البغدادي مساعدًا لرئيس الوفد لشؤون المبادرات المجتمعية والتواصل الجماهيري، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه من قرارات.

وتُعد الدكتورة مروة البغدادي من سيدات الأعمال، وتمتلك سجلًا من المشاركات والمبادرات المجتمعية، إلى جانب حصولها على عدد من المؤهلات والدورات التدريبية، من بينها بكالوريوس التجارة الخارجية وإدارة الأعمال، ودبلوم المرأة القائدة من مركز إعداد القادة، ودبلوم الأمن القومي من أكاديمية ناصر، ودبلوم الإتيكيت الدولي التابع لوزارة الخارجية، فضلًا عن دبلومة من المعهد الأمني للتنمية البشرية بمركز تدريب العلوم الإدارية والأمنية التابع لوزارة الداخلية، والدكتوراه الفخرية من جامعة كامبريدج للعلوم والتكنولوجيا بإنجلترا.

وشملت أبرز المبادرات والأنشطة المجتمعية التي شاركت فيها فى محافظات عدة ، تنظيم مبادرة لمساعدة طلاب الثانوية العامة، تضمنت توفير المراجعات النهائية في أربع مواد دراسية وطباعة المذكرات وتوزيعها مجانًا، إلى جانب تكريم أوائل الطلاب وأمهاتهم وتقديم الهدايا لهم.

كما ساهمت في تنظيم أكثر من 32 قافلة طبية مجانية في قرى مختلفة بمركز ملوي، شملت تخصصات طبية متعددة، فضلًا عن تنظيم قوافل للكشف الطبي على أكثر من 577 تلميذًا بمدارس مدينة ملوي، وإطلاق قافلة مجانية للعيون على مستوى محافظة المنيا ، نجحت في توقيع الكشف الطبي على أكثر من 2200 مريض، وتوزيع النظارات والأدوية، وإجراء أكثر من 50 عملية مياه بيضاء مجانًا.

وامتدت الأنشطة إلى تنظيم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية والتمريض، ومنح شهادات معتمدة من وزارة الصحة، وتوفير أكثر من 220 سماعة طبية للمحتاجين على مدار عام، إلى جانب تنظيم مبادرة لتوزيع المياه والأدوات المدرسية على طلاب الثانوية العامة.