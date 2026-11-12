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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تواجه تحديات كبيرة| مصطفى بكري: أدعم الرئيس السيسي ومشروعه الوطني حتى آخر لحظة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن إلقاء الاتهامات جزافًا واستغلال حالة الاحتقان أمر سهل، لكنه لا يخدم مصلحة الوطن في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر تحتاج خلال هذه الفترة إلى رجال أقوياء قادرين على حماية الدولة والحفاظ على استقرارها، لافتًا إلى ما تشهده بعض الدول الأوروبية من أزمات واضطرابات، في الوقت الذي تتمتع فيه مصر بالأمن والاستقرار بفضل إرادة الله- سبحانه وتعالى-، وجهود القوات المسلحة والشرطة الباسلة، ودور القضاء المصري في إصدار الأحكام العادلة، حتى في أصعب القضايا.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لإرادة المصريين في واحدة من أصعب الفترات التي مرت بها البلاد، مؤكدًا موقفه الداعم للرئيس ومشروعه الوطني.

مصطف بكري: أدعم المشروع الوطني للرئيس السيسي

وواصل حديثه: «أنا شخصيًا بدعم الرئيس السيسي، وبدعم مشروعه الوطني حتى آخر لحظة».

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