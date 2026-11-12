هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على زوجته ألا تذهب إلى مكان معين ثم خالفت؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد عبر تطبيق واتساب، حول “حكم زوجة ذهبت إلى مكان معين رغم حلف زوجها عليها بالطلاق ألا تذهب إليه؟”، موضحًا أن مسائل الطلاق لها خصوصية، ولا يصح إصدار فتوى فيها دون الوقوف على تفاصيل الواقعة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن مثل هذه الحالات تستلزم حضور الزوجين، وخاصة الزوج، إلى أقرب فرع لدار الإفتاء المصرية، سواء في القاهرة أو المحافظات؛ لعرض الواقعة، والتحقق من اللفظ الذي صدر عن الزوج، وحالته وقت النطق به، وما كان يقصده من كلامه.

وأكد أن الفتوى في مسائل الطلاق لا يصح أن تصدر عبر البث المباشر، أو بمجرد عرض السؤال على الهواء؛ نظرًا لما تتطلبه من إجراءات وتفاصيل يطلع عليها المفتي قبل إصدار الحكم.

وأشار إلى أنه إذا كان الزوج قد استخدم الحلف بالطلاق لمنع زوجته من أمر غير ضروري؛ فكان ينبغي لها ألا تخالف ما طلبه منها، أما وقد وقعت المخالفة بالفعل؛ فعليها أن تحثه على التوجه إلى دار الإفتاء والاستفسار عن الحكم الشرعي للواقعة، حتى تصدر الفتوى بعد التحقق من جميع تفاصيلها.