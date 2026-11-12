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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

مين يعرف علاء وميحبوش .. هاني رمزي يرد على شقيق علاء ولي الدين

هاني رمزي
هاني رمزي
كريم ناصر

كشف الفنان هاني رمزي عن موقفه من تصريحات معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، بشأن شعور بعض الفنانين بالسعادة عقب وفاته قبل نحو 23 عامًا، مؤكدًا أنه لم يشاهد أي مظاهر للشماتة في رحيل صديقه، الذي وصفه بأنه كان يحظى بمحبة واسعة بين زملائه.

و أبدى رمزي دهشته من فكرة أن يكون بعض الفنانين فرحوا بوفاة علاء، لكنه لم يستبعد وجود مواقف حدثت بعيدًا عنه ولم يكن على علم بها.

وقال: "هو في حد يعرف علاء وميحبوش، ده كتلة طيبة وعواطف وحنية ولذاذة، ماشوفتش حد اتعامل معاه وماحبوش".

واستعاد هاني رمزي ذكرياته مع علاء ولي الدين، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على مساندته في بداياته الفنية، وتحديدًا خلال مشاركته في مسرحية "تخاريف"، عندما لم يكن معروفًا لدى الجمهور ولم يكن يحظى بتفاعل كبير عند ظهوره على خشبة المسرح.

وأوضح أن علاء ولي الدين والفنان محمد صبحي كانا يحرصان على رفع معنوياته ومواسته، قائلًا: "علاء كنت بقابله دائمًا بعد المسرح، وأفتكر وقت مسرحية تخاريف وقت دخولي، كنت مش معروف وقتها، وعلاء كان بيطيب خاطري وقتها هو والفنان محمد صبحي".
 

علاء ولي الدين هاني رمزي ذكريات هاني رمزي

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