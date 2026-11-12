أمن الغربية ينجح في إعادة الطفلة روح من شبراخيت بالبحيرة إلى طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم بالتنسيق مع مسئولي مديرية أمن البحيرة من إعادة الطفلة روح المتغيبة والتي لم يتجاوز عمرها 10 سنوات في اقل من 24 ساعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تغيب الطفلة "روح .ا"10 سنوات مقيمة بسكة سيجر بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني عاجل



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا برئاسة الرائد أحمد الكفراوي ومعاونيه من تحديد خط سير وتغيب الصغيرة وبتنسيق مأمورية أمنية مع ضباط مديرية أمن البحيرة نجحوا في إعادة الطفلة إلي أحضان أسرتها بطنطا .

استدراج الصغيرة

واضاف مسئول أمني أن الطفلة الصغيرة تم استدراجها مع أحدي الفتيات المتسولات إلى حدود شبراخيت بنطاق محافظة البحيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .