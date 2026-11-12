مقتل 22 شخصا واختطاف 10 آخرين في هجمات لجماعة تابعة لـ داعش شرقي الكونغو

لقي ما لا يقل عن 22 شخصا مصرعهم، واختطف 10 آخرون على الأقل، جراء سلسلة هجمات شنتها جماعة متمردة تابعة لتنظيم "داعش" على تجمعات سكانية نائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالقرب من الحدود مع أوغندا، خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية عن منظمتين للمجتمع المدني، أن مسلحي جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" نفذوا الهجمات في ثمانية مواقع وعرة يصعب الوصول إليها ضمن منطقة "مامباسا" بمقاطعة إيتوري شرقي البلاد.

وأوضحت ماري-نويل أناتوبي، منسقة المجتمع المدني في مامباسا، أن حصيلة الضحايا لا تزال أولية، مشيرة إلى أن المهاجمين أضرموا النيران في منازل ودراجات نارية، إلى جانب اختطاف عدد من المدنيين.

من جانبه، أكد نائب إداري منطقة مامباسا، العقيد ماكسيم تشيشيمبي، في تصريح للوكالة، أن الجيش يواصل عملياته لكبح أنشطة الجماعة المسلحة، قائلا: "رغم التحديات، تبذل جهود مستمرة وتتخذ إجراءات للتوصل إلى حل".

وتهدد هذه التطورات الأمنية الجهود الرامية لاحتواء تفشي فيروس "إيبولا" القاتل في مقاطعة إيتوري، التي تُعد بؤرة لأكثر موجة تفش فتكا في تاريخ الكونغو؛ حيث سجلت المنطقة أكثر من 11 ألف إصابة، وأكثر من 5 آلاف حالة وفاة حتى الآن.

يذكر أن الجيشين الكونغولي والأوغندي يشنان عمليات عسكرية مشتركة ضد جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التي كانت قد قتلت العام الماضي عشرات المدنيين في منطقة "إيرومو" بمقاطعة إيتوري، في هجمات وصفتها الأمم المتحدة آنذاك بـ"المجزرة الدموية".