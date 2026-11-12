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برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي
النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي
القسم الخارجي

أثار النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي نقاشًا بشأن أزمة الإنتاج الزراعي في بلاده، بعدما استشهد بتجربة مصر في توفير احتياجات سوقها المحلية من الطماطم وتصدير كميات منها إلى تونس، رغم الفارق الكبير في عدد السكان بين البلدين، متسائلًا عن أسباب عجز الإنتاج التونسي عن تلبية احتياجات المواطنين.

وجاءت تصريحات مامي، الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة التونسية لعام 2027، حيث قال: «أقنعوني كيف لمصر التي تعد 110 ملايين نسمة أن تحقق اكتفاءها في الطماطم فتصدّر لنا، بينما نحن 12 مليونًا عاجزون عن إنتاج حاجياتنا»، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تونسية ومصرية.

وانتقد النائب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق التونسية، مشيرًا إلى وصول سعر الكيلوجرام إلى نحو 6 دنانير، معتبرًا أن أسعار السلع الأساسية تعكس حجم الضغوط المعيشية التي يتحملها المواطنون، وطالب الحكومة بتوضيح أسباب تعثر الإنتاج المحلي والإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة.

وفي المقابل، كشف أنيس الخرباش، نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر في تونس، أن الكميات المستوردة من مصر تغطي ما بين 15 و20% من احتياجات السوق التونسية، موضحًا أن عمليات التوريد تأتي في إطار اتفاق يتيح تبادل المنتجات الزراعية بين دول شمال إفريقيا، بحيث تصدر الدول صاحبة الفائض إلى الأسواق التي تعاني نقصًا في المعروض.

وأكد الخرباش، في تصريحات للإذاعة الوطنية التونسية، الأربعاء، أن الطماطم المصرية تخضع للفحوصات والتحاليل الصحية عند دخولها البلاد، مشيرًا إلى توقع عودة الإنتاج المحلي إلى الأسواق خلال أسبوع، مع طرح كميات إضافية من الطماطم المزروعة داخل البيوت المكيفة خلال ديسمبر المقبل.

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