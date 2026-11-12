طائرة ويتكوف تصل إلى دبلن قادمة من أبوظبي تمهيدًا للقاء زيلينسكي

أفادت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، نقلًا عن مصدر في مطار دبلن، بوصول طائرة مملوكة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى العاصمة الأيرلندية قادمة من أبوظبي، وسط ترقب لعقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إطار التحركات الأمريكية الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المصدر إن الطائرة المملوكة لويتكوف وصلت بالفعل إلى دبلن، دون أن يؤكد ما إذا كان المبعوث الأمريكي موجودًا على متنها، أو يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الزيارة والوفد المرافق له.

ويأتي وصول الطائرة عقب جولة من المفاوضات الثلاثية التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر، بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، بحضور ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار الجهود الرامية إلى بحث سبل إنهاء الحرب وتسوية القضايا العالقة بين موسكو وكييف.

وكان كوشنر قد أعلن، عقب انتهاء اجتماعات أبوظبي، أن الوفد الأمريكي يعتزم التوجه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس 12 نوفمبر، قبل الانتقال إلى دبلن للاجتماع مع زيلينسكي، وإطلاعه على نتائج المباحثات ومناقشة المقترحات التي جرى تداولها خلال الاجتماعات الثلاثية.

وفي السياق ذاته، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن لقاء بوتين مع ويتكوف وكوشنر مقرر خلال النصف الأول من يوم 12 نوفمبر، موضحًا أن المبعوثين الأمريكيين سيحملان معهما نتائج ومقترحات مرتبطة بمفاوضات أبوظبي.

وقال أوشاكوف، في تصريحات لصحيفة «كوميرسانت»، إن موسكو لم تتعرف بعد على النتائج التفصيلية للمحادثات، لكنه أشار إلى أن المبعوثين الأمريكيين سيقدمان للرئيس الروسي ما يحملانه من أفكار ومعلومات بشأن ما دار خلال المفاوضات.

وعلى صعيد نتائج اجتماعات أبوظبي، أعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء عملية واسعة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن التفاصيل ستُعلن في وقت لاحق.

وأوضح ميدينسكي أن مستقبل منظومة الأمن الأوروبي كان أحد المحاور الرئيسية للمباحثات، لافتًا إلى إحراز تفاهمات بشأن بعض الملفات، مقابل استمرار الخلافات حول قضايا أخرى، بما يستدعي مواصلة الحوار بين الأطراف المعنية.

وتعكس التحركات الأمريكية المتتابعة بين موسكو ودبلن أهمية المرحلة الراهنة في مسار المفاوضات، إذ يسعى فريق ترامب إلى نقل نتائج المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني، واختبار فرص البناء على التفاهمات التي تحققت في أبوظبي، وسط استمرار الخلافات بشأن الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالتسوية النهائية للحرب.