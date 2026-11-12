استمرار الحملات للتصدي لكافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بمناخ بورسعيد

واصل المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ، بمحافظة بورسعيد قيادة حملة لرفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة بشارعي الناصر وفولجراد، والعمل على إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير حركة المواطنين والطلاب خلال العام الدراسي، وذلك في إطار استعدادات الحي لاستقبال موسم الشتاء.

جاء ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

وتتواصل أعمال الحملة بمشاركة القيادات والإدارات المعنية بحي المناخ، للتعامل مع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين، والعمل على تحقيق الانضباط بالشارع وتيسير حركة المرور، خاصة خلال العام الدراسي، والاستعداد لموسم الشتاء.

وتستهدف الحملة رفع الإشغالات والتعديات الموجودة بنهر الطريق، والتعامل مع الباعة الجائلين والفروشات المخالفة، والتأكيد على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم وضع الإشغالات مرة أخرى، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في المرور الآمن وتحقيق الانضباط بالشارع، وتيسير حركة الطلاب والمواطنين، مع الاستعداد لموسم الشتاء.

وأكد رئيس حي المناخ أن استمرار الحملات يأتي ضمن خطة الحي لإعادة الانضباط بالشوارع، والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وتيسير حركة المواطنين والطلاب خلال العام الدراسي، والاستعداد لموسم الشتاء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وشدد على استمرار الحملات المكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وكافة الإدارات المعنية بالحي، للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة، والتنبيه المستمر على أصحاب المحال التجارية بعدم تكرار المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود حي المناخ لإعادة الانضباط للشوارع، والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين، وتيسير حركة المواطنين والطلاب خلال العام الدراسي، والاستعداد لموسم الشتاء، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.