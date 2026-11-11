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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول ظهور لأسرة فاروق فلوكس على السجادة الحمراء خلال تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي

أول ظهور لأسرة فاروق فلوكس ونجله أحمد فلوكس على السجادة الحمراء خلال تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
أول ظهور لأسرة فاروق فلوكس ونجله أحمد فلوكس على السجادة الحمراء خلال تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
أوركيد سامي

شهد حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، ظهورًا لافتًا لأسرة الفنان القدير فاروق فلوكس، الذي حرص نجله الفنان أحمد فلوكس و بنتة يسر فلوكس 
على مشاركته لحظة تكريمه ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 60 عامًا.

وجاء ظهور أحمد فلوكس على خشبة المسرح عقب تسلّم والده الجائزة وإلقاء كلمته، حيث رحب به الحضور في لحظة عائلية مميزة عكست حالة الفخر والاعتزاز بتكريم أحد أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري.

وأعرب فاروق فلوكس عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، موجهًا الشكر لإدارة المهرجان والحضور، واستعاد خلال كلمته ذكريات بداياته الفنية عندما كان طالبًا بكلية الهندسة، وشارك في مسرحية «خاتم سليمان» بإخراج الفنان أبو بكر عزت، وهي التجربة التي فتحت أمامه أبواب العمل الفني، وأسهمت في تعرفه إلى الفنان فؤاد المهندس.

كما استعاد موقفًا إنسانيًا مؤثرًا من عام 1960، حين أصر على تقديم العرض المسرحي رغم وفاة والدته، مؤكدًا أن الفن في جوهره عطاء.

ويُعد فاروق فلوكس أحد الوجوه الفنية المميزة التي امتلكت حضورًا خاصًا في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، وقدم على مدار مشواره عددًا كبيرًا من الأعمال البارزة، من بينها «سيدتي الجميلة»، و«الراقصة والسياسي»، و«ضربة شمس»، و«عائلة الحاج متولي»، و«ليالي الحلمية»، وغيرها من الأعمال التي رسخت مكانته لدى الجمهور.

ويأتي تكريمه بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر ضمن احتفاء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برموز الإبداع السينمائي، وتقديرًا لعطاء فني ممتد أسهم في إثراء الحركة الفنية المصرية والعربية.

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