قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«عبدالغفار»: الحملات الصحية تساهم في تحديث الخريطة الصحية وتحديد الأمراض الأكثر انتشارًا
«الصحة»: الخريطة الصحية تحدّد أماكن إنشاء مراكز الكلى والأورام والجهاز الهضمي
إحنا أول نادي في كل حاجة.. حسين لبيب يتغنى بإنجازات الزمالك
الجيش الأمريكي: ساعدنا 4000 سفينة لعبور هرمز ونواصل منع إيران من نقل الأسلحة بريا
وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في المنطقة.. ومصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد
20 سنة سجنًا وغلق المنشأة.. كيف حاصر القانون جريمة ختان الإناث؟
الصحة: 13 قطاعًا شاركت في حملة «100 يوم صحة» وقدمت أكثر من 122 نوعًا من الخدمات
أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس
«الصحة»: انتهاء حملة «100 يوم صحة» لا يعني توقف الخدمات أو المُبادرات الرئاسية
أجواء شتوية بامتياز.. أمطار تضرب الإسكندرية ومنطقة الدلتا وبرد بالليل
سقوط أحد أفراد حرس الشرف بجوار ماكرون خلال استقبال الرئيس السلوفاكي في باريس |صور
خالد النبوي: أتمنى تجسيد شخصية سيدنا الحسين.. وأن يسمح لي المجتمع وأهل الفتوى بتقديمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. وصفة لا تستغرق دقائق

طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
رنا عصمت

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات سهلة وسريعة لتجديد قائمة الطعام اليومية، وتعد فاهيتا الفراخ من الأكلات التي تتميز بمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها، كما أنها تجمع بين قطع الدجاج والفلفل الألوان والبصل والتوابل المميزة.

ويمكن تحضير فاهيتا الفراخ في المنزل بخطوات بسيطة، والحصول على مذاق قريب من المطاعم دون الحاجة إلى مكونات معقدة.

طريقة عمل فاهيتا الدجاج مثل المطاعم

مكونات فاهيتا الفراخ:

* نصف كيلو صدور فراخ مخلية.

* ثمرة فلفل أحمر.

* ثمرة فلفل أخضر.

* ثمرة فلفل أصفر.

* بصلة متوسطة.

* ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

* ملعقة صغيرة بابريكا.

* نصف ملعقة صغيرة كمون.

* نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

* عصير ليمونة.

* ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل فاهيتا الفراخ:

1. قطعي صدور الفراخ إلى شرائح طولية متوسطة الحجم.

2. ضعي الفراخ في وعاء وأضيفي البابريكا والكمون والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.

3. قلبي المكونات جيدا حتى تتشرب الفراخ التتبيلة، واتركيها لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

4. قطعي الفلفل الألوان والبصل إلى شرائح طولية متساوية.

5. سخني الزيت في طاسة على النار، ثم أضيفي شرائح الفراخ وقلبيها حتى يتغير لونها وتنضج تماما.

6. أضيفي البصل والفلفل الألوان إلى الفراخ، وقلبي المكونات على نار متوسطة حتى تذبل الخضراوات قليلا مع الاحتفاظ بقوامها.

7. اتركي المكونات على النار عدة دقائق حتى تمتزج النكهات جيدا.

طريقة تقديم فاهيتا الفراخ

يمكن تقديم فاهيتا الفراخ داخل خبز التورتيلا مع شرائح الطماطم والخس والجبنة، أو بجانب الأرز البسمتي والسلطة الخضراء، كما يمكن إضافة صوص الزبادي أو الجواكامولي حسب الرغبة.

وتعد هذه الوصفة اختيارا مناسبا لوجبة غداء سريعة ومختلفة، خاصة أنها لا تحتاج إلى وقت طويل في التحضير.

المصدر BBC GOOD FOOD

طريقة عمل فاهيتا الفراخوصفة لا تستغرق دقائق فاهيتا الفراخ طريقة عمل فرخ الفاهيتا مكونات فاهيتا الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

علي ماهر

ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر

اسعار الدواجن اليوم

الكيلو وصل 200 جنيه.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

نيللي كريم

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

عيد العزاب العالمي

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

بالصور

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. وصفة لا تستغرق دقائق

طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد