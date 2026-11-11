طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. وصفة لا تستغرق دقائق

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات سهلة وسريعة لتجديد قائمة الطعام اليومية، وتعد فاهيتا الفراخ من الأكلات التي تتميز بمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها، كما أنها تجمع بين قطع الدجاج والفلفل الألوان والبصل والتوابل المميزة.

ويمكن تحضير فاهيتا الفراخ في المنزل بخطوات بسيطة، والحصول على مذاق قريب من المطاعم دون الحاجة إلى مكونات معقدة.

مكونات فاهيتا الفراخ:

* نصف كيلو صدور فراخ مخلية.

* ثمرة فلفل أحمر.

* ثمرة فلفل أخضر.

* ثمرة فلفل أصفر.

* بصلة متوسطة.

* ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

* ملعقة صغيرة بابريكا.

* نصف ملعقة صغيرة كمون.

* نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

* عصير ليمونة.

* ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل فاهيتا الفراخ:

1. قطعي صدور الفراخ إلى شرائح طولية متوسطة الحجم.

2. ضعي الفراخ في وعاء وأضيفي البابريكا والكمون والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.

3. قلبي المكونات جيدا حتى تتشرب الفراخ التتبيلة، واتركيها لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

4. قطعي الفلفل الألوان والبصل إلى شرائح طولية متساوية.

5. سخني الزيت في طاسة على النار، ثم أضيفي شرائح الفراخ وقلبيها حتى يتغير لونها وتنضج تماما.

6. أضيفي البصل والفلفل الألوان إلى الفراخ، وقلبي المكونات على نار متوسطة حتى تذبل الخضراوات قليلا مع الاحتفاظ بقوامها.

7. اتركي المكونات على النار عدة دقائق حتى تمتزج النكهات جيدا.

طريقة تقديم فاهيتا الفراخ

يمكن تقديم فاهيتا الفراخ داخل خبز التورتيلا مع شرائح الطماطم والخس والجبنة، أو بجانب الأرز البسمتي والسلطة الخضراء، كما يمكن إضافة صوص الزبادي أو الجواكامولي حسب الرغبة.

وتعد هذه الوصفة اختيارا مناسبا لوجبة غداء سريعة ومختلفة، خاصة أنها لا تحتاج إلى وقت طويل في التحضير.

المصدر BBC GOOD FOOD