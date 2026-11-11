منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهتي مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني علي ماهر، تدريبه الأساسي اليوم الأربعاء، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لمواجهتي مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، في إطار استعدادات المنتخب لخوض المواجهتين، حيث تقام المباراة الأولى يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، وسط سعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل وتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريبه الختامي غدًا الخميس على استاد القاهرة الدولي، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب والاستقرار على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مالاوي.

وشهد المران حضور المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، ومحمد يحيى لطفي، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى جانب وليد درويش وحمادة الشربيني، عضوي مجلس إدارة الاتحاد، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، لمتابعة استعدادات المنتخب قبل المواجهة المرتقبة.