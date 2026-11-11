حقيقة تصريحات المدير الرياضي لكونيا سبور بشأن استبعاد مصطفى محمد من منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية تركية حقيقة التصريحات المنسوبة إلى يوسف كوتشوك، المدير الرياضي لنادي كونيا سبور، بشأن عدم استدعاء مصطفى محمد، مهاجم الفريق، إلى قائمة منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان علي ماهر قد أعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وشهدت القائمة غياب مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي السابق.

المدير الرياضي لكونيا سبور ينفي تصريحاته عن مصطفى محمد

وذكرت شبكة «Yenihaberden» التركية أن يوسف كوتشوك نفى التصريحات التي نُسبت إليه بشأن مصطفى محمد، مؤكدًا أنه لم يُجرِ المقابلة الصحفية المتداولة مع أحد المواقع المصرية من الأساس.

وكانت تصريحات منسوبة إلى المدير الرياضي لكونيا سبور قد أشارت إلى أن منتخب مصر لم يتواصل مع النادي لطلب انضمام مصطفى محمد إلى معسكر نوفمبر، كما تضمنت تقييمًا سلبيًا لمستوى اللاعب، واعتبار أنه لا يستحق الانضمام إلى المنتخب في الوقت الحالي.

وأثار نفي كوتشوك اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام المصرية، كما عبّر عدد من الجماهير عن دهشتهم من تداول التصريحات المنسوبة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل صدور هذا النفي.

أرقام مصطفى محمد مع كونيا سبور

وعلى صعيد مشاركاته مع الفريق التركي، خاض مصطفى محمد 8 مباريات في الدوري التركي، بإجمالي 212 دقيقة لعب، ولم يتمكن خلالها من تسجيل أي هدف أو صناعة تمريرة حاسمة.