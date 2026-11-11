شلل يضرب إسبانيا.. الملايين يشاركون في إضراب تاريخي احتجاجا على غلاء السكن والإيجارات

شارك ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء إسبانيا في أول إضراب عام تشهده البلاد منذ 14 عامًا، حيث أقاموا نقاطًا احتجاجية للمطالبة بالتصدي لارتفاع أسعار السكن، وذلك قبل انتخابات قد تفتح الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة.

مظاهرات في إسبانيا



وتركزت الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد على مدار 24 ساعة اليوم الأربعاء، على مواجهة تفاقم أزمة السكن في إسبانيا، وجاءت المبادرة إليها من جمعيات المستأجرين، قبل أن تحظى بدعم النقابات العمالية.

وقالت ساندرا مورا، من اتحاد المستأجرين في مدريد، لإذاعة RNE، إن من المهم للغاية تذكير الناس بأن العمال، الذين يستأجرون المنازل أو يسددون أقساط الرهن العقاري، هم من يمتلكون القدرة على وقف الإنتاج وشل حركة الاقتصاد.

وأفادت النقابات العمالية بمشاركة واسعة في الإضراب بعدد من القطاعات، من بينها قطاعا السيارات والموانئ بنسبة 90%، وقطاع جمع النفايات بنسبة 82%، لكنها أشارت إلى تفاوت مستويات المشاركة بين مناطق البلاد المختلفة.

وسُجلت أقوى معدلات المشاركة في المناطق الساحلية، مثل كتالونيا والأندلس، حيث كانت الزيادة الحادة في تكاليف السكن أكثر وضوحًا.

ووصف اتحاد جمعيات المستأجرين الإضراب بأنه ناجح، معلنًا في بيان أن نحو 4 ملايين شخص شاركوا فيه بحلول منتصف النهار.

وأُغلقت العديد من المدارس والجامعات أو عملت بأقل طاقتها المعتادة، فيما تزامن التحرك العمالي في مدريد مع إضراب مستمر للمعلمين بدأ قبل نحو شهر، للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

وفي برشلونة، أقام العمال حواجز على الطرق، أشعلوا بعضها بإطارات السيارات، بينما توقفت وسائل النقل العام بصورة شبه كاملة.

كما نُظمت وقفات احتجاجية بعد وقت قصير من بدء الإضراب عند منتصف الليل، لمنع الدخول إلى المصانع والأسواق ومراكز النقل، وأُغلقت طرق رئيسية مؤدية إلى برشلونة، من بينها الطريق السريع AP-7 في الاتجاهين.

وفي مدريد، اندلعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة بالقرب من سوق الجملة الرئيسي في البلاد، بينما احتشد آلاف المتظاهرين في الشارع الرئيسي بالعاصمة، ما أدى إلى توقف حركة المرور مؤقتًا.

وأعلنت السلطات الحكومية اعتقال أكثر من 50 شخصًا على خلفية حوادث محدودة وقعت في أنحاء البلاد.

وألقت الأحوال الجوية السيئة بظلالها على مسيرات فترة ما بعد الظهر، بعدما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية 14 تحذيرًا بشأن عاصفتين كان متوقعًا أن تجلبا رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة واضطرابًا في حركة البحر.