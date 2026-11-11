منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

لفتت الفنانة منى زكي الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي أظهرت أناقتها واختياراتها المميزة في عالم الموضة، حيث تألقت بإطلالة تجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات العصرية.

تفاصيل إطلالة منى زكى..

واختارت منى زكي إطلالة باللون البني الداكن، من خلال قطعة أنيقة بتصميم مميز وأكتاف مكشوفة، ما أضفى على مظهرها لمسة من الأنوثة والرقي، وجاءت الألوان متناغمة مع أجواء الإطلالة الهادئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منى زكي على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها الأسود منسدلا بتموجات ناعمة، واختارت مكياجا هادئا أبرز جمال ملامحها، مع أحمر شفاه بدرجة طبيعية ولمسات ناعمة على العينين.

كما نسقت إطلالتها مع أقراط كبيرة بتصميم لافت، أضافت لمسة من الفخامة، لتظهر بإطلالة أنيقة بعيدة عن المبالغة.

وتعكس إطلالة منى زكي حرصها على اختيار الأزياء التي تجمع بين البساطة والرقي، وهو ما يجعل ظهورها محط اهتمام متابعي الموضة والجمال.