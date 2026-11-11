أحمد موسى: يجب الحفاظ على منظومة السكة الحديد ومحاسبة المقصرين

قال الإعلامي أحمد موسى إن عدد العاملين في هيئة السكك الحديدية انخفض إلى نحو 30 ألف عامل، مؤكدًا أن هذا العدد لا يعني أن جميع العاملين مقصرون أو غير أكفاء.

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن منظومة السكك الحديدية تنقل نحو 1.2 مليون راكب يوميًا، وهو ما يتطلب الحفاظ على استمرارية المرفق وتطويره وضمان سلامة المواطنين.

وشدد على ضرورة عدم تحميل جميع العاملين مسؤولية الأخطاء التي تقع داخل المنظومة، قائلًا: «مش كلهم وحشين»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أي شخص يثبت تقصيره أو تورطه في مخالفات يجب أن يخضع للمحاسبة.

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين الأخطاء التي قد تحدث داخل أي منظومة تشغيلية والجرائم أو وقائع الفساد التي تستوجب المساءلة، مؤكدًا ضرورة محاسبة كل من يثبت ارتكابه مخالفة.