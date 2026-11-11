بايدن: لم أكن لأخوض انتخابات 2024 لو علمت بإصابتي بالسرطان

كشف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أنه لم يكن ليخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، لو كان يعلم بإصابته بمرض السرطان آنذاك، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بالمرض خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.

وقال بايدن، في مقابلة مع مجلة «بيبول» الأمريكية، نُشرت الأربعاء، إنه لو كان يعلم أن شعوره بالتعب والإرهاق ناتج عن إصابته بالسرطان، لما مضى قدمًا في محاولة الفوز بولاية رئاسية ثانية، مضيفًا أنه لا يعتقد أن رجلًا يبلغ من العمر 80 عامًا ومصابًا بالسرطان ينبغي أن يخوض سباق الرئاسة.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق أنه لم يكن يعلم بإصابته بالمرض خلال فترة رئاسته، مشيرًا إلى أن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا المنتشر إلى العظام جاء بعد مغادرته البيت الأبيض بأشهر، في مايو 2025.

وتأتي تصريحات بايدن في وقت يستعد فيه لطرح مذكراته المتعلقة بفترة وجوده في البيت الأبيض، والتي يتناول فيها تجربته السياسية والرئاسية، إلى جانب ظروف انسحابه من السباق الانتخابي لعام 2024.

وكان بايدن قد أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية في يوليو 2024، بعد تصاعد الضغوط داخل الحزب الديمقراطي على خلفية أدائه في المناظرة التلفزيونية أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب، والمخاوف المتعلقة بتقدمه في العمر وقدرته على مواصلة ولاية رئاسية جديدة، قبل أن يعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات بدلًا منه.

ورغم إقراره بأنه لم يكن ليترشح لو علم بإصابته بالسرطان، دافع بايدن عن قدرته على أداء مهامه الرئاسية خلال فترة وجوده في السلطة، معتبرًا أن خبرته وعلاقاته الدولية جعلتاه مؤهلًا لتولي المنصب.

وتسلط تصريحات الرئيس الأمريكي السابق الضوء مجددًا على ملابسات انسحابه من انتخابات 2024، والجدل الذي أحاط بحالته الصحية وقدرته على الاستمرار في قيادة الولايات المتحدة.