فاروق محمد يكشف بداياته الفنية ودور والده في اكتشاف موهبته

كشف فاروق محمد، موهبة مصرية شابة وصلت إلى العالمية، تفاصيل بداياته الفنية ورحلته مع الغناء والمشاركة في المسابقات الفنية، مؤكدًا أن والده كان صاحب الفضل الأكبر في اكتشاف موهبته ودعمه منذ الصغر، ومساعدته على تنمية قدراته الفنية في أكثر من مجال.

رحلة فاروق محمد مع الغناء

وقال فاروق محمد، خلال لقائه مع شريف نورالدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن والده لم يكن مجرد أب بالنسبة له، بل كان بمثابة الأخ الأكبر والداعم الأول لمسيرته، مشيرًا إلى أن دعم الأسرة يمثل عاملًا أساسيًا في نجاح الأبناء ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، بدلًا من إحباطهم أو التقليل من أهمية مواهبهم والتركيز فقط على الدراسة.

وأوضح أنه بدأ ممارسة الغناء خلال المرحلة الابتدائية، من خلال المشاركة في الإذاعة المدرسية، قبل أن ينتقل في الصف الأول الإعدادي إلى خوض المسابقات الفنية بين المدارس والمحافظات، حيث كان يحقق المركز الأول بصورة متكررة، وحصل على العديد من الشهادات والجوائز.

وأضاف أنه بدأ المشاركة في الأنشطة الفنية بدار الأوبرا المصرية خلال الصف الثاني أو الثالث الإعدادي، معتبرًا أن الوقوف على مسارح الأوبرا كان تحديًا كبيرًا بالنسبة له، دفعه إلى بذل مزيد من الجهد والتدريب المستمر، وإتقان الأغاني وحفظها بصورة جيدة.