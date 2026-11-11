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تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمناطق الجنوبية
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اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي باتجاه مكة المكرمة ومناطق أخري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي باتجاه مكة المكرمة ومناطق أخري

تحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية
إلهام عبد العزيز

أعلن تحالف دعم الشرعية مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية بمنطقتي مكة المكرمة والجنوبية.

هجمات الحوثي علي المملكة

 

كما أعلن التحالف‘ في وقت سابق من اليوم أن الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض.

وكان أعلن أمس أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض، وأفاد أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ طواف (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 23 غارة جوية و44 عملية استهداف باستخدام الطيران المسيّر ضد مواقع وتجمعات الفصائل المسلحة، في عدد من جبهات القتال، ضمن العمليات العسكرية المستمرة في إطار عملية «فجر اليمن».

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن الطيران الحربي نفذ 23 غارة جوية خلال الساعات الماضية، فيما نفذت الطائرات المسيّرة 44 عملية استهداف، طالت مواقع عسكرية وتحصينات وتجمعات وتعزيزات ووسائل قتالية تابعة للفصائل المسلحة.

الحوثي مكة المكرمة اليمن السعودية

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