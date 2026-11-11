وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف عن 66 عاما

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الأربعاء/، وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، عن عمر ناهز 66 عاما.

ونعت الوزارة دارشيف - وفق بيان صحفي أوردته صحيفة (موسكو تايمز) - واصفة إياه بأنه دبلوماسي بارز وقائد ذو خبرة وزميل ومرشد متميز، مشيدة باحترافيته وخبرته الواسعة في الشؤون الأمريكية.

وكان دارشيف قد تولى منصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة مطلع عام 2025، خلفا لأناتولي أنطونوف، وذلك في أعقاب عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وبداية تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وسبق أن عمل دارشيف في السفارة الروسية بواشنطن خلال أواخر العقد الأول من القرن الحالي، كما شغل منصب سفير بلاده لدى كندا لمدة ست سنوات، وترأس إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية لمدة أربع سنوات.