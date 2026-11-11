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تقرير صادم يهز الجيش الألماني .. 40% من المُجندات تعرّضن لانتهاكات جنسية ووزير الدفاع يتوعد
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير صادم يهز الجيش الألماني .. 40% من المُجندات تعرّضن لانتهاكات جنسية ووزير الدفاع يتوعد

ألمانيا
ألمانيا
إلهام عبد العزيز

وعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأربعاء باتخاذ تدابير جديدة لمكافحة الانتهاكات الجنسية في الجيش، ​بعد أن كشف تقرير عن انتشار سلوكيات غير لائقة ‌على نطاق واسع، في وقت تسعى فيه القوات المسلحة إلى جذب المزيد من الشابات للانضمام إلى صفوفها.

أزمة داخل صفوف الجيش الألماني


وقال الوزير للصحفيين في برلين "نشهد حاليًا ارتفاعًا في ​عدد الحالات المبلغ عنها.. وهذا أمر غير مقبول".

وأظهر التقرير، ​الذي أعدّه مركز التاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية التابع للجيش، ⁠أن 40% من المجندات تعرّضن لواقعة واحدة على الأقل ​من سوء السلوك الجنسي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

 وشملت ​هذه الانتهاكات التحرش اللفظي، والإساءة البصرية، مثل التعرض القسري لمواد إباحية، واللمس غير المرغوب فيه، فضلاً عن العنف الجنسي في 2% من الحالات.


كما ​أظهر التقرير أن حوالي 19% من الجنود الذكور تعرّضوا ​لسلوك غير لائق مماثل.


وأشار التقرير، الذي استند إلى أسئلة استبيان أرسلت إلى 45 ‌ألف ⁠فرد من القوات المسلحة، إلى أن العدد الفعلي لحالات الإساءة من المرجح أن يكون أعلى بكثير من العدد المبلغ عنه رسميًا.

وقال بيستوريوس: "نتحدث هنا عن عدد من الحالات يفوق بثلاثة إلى خمسة ​أضعاف ما تم ​الإبلاغ عنه ⁠رسميًا، وليس من الغريب أن تكون الشابات بالرتب الأدنى الأكثر تضررًا".

ووعد الوزير باتخاذ تدابير جديدة لتسهيل ​الإبلاغ عن حالات الاعتداء وتتبع الإجراءات المتخذة، وقال ​إنه ⁠سيتم تقديم المزيد من المشورة لمن يبلغون عن حالات اعتداء.. كما سيتم إلقاء مزيد من المسئولية على عاتق القادة لاتخاذ الإجراءات ⁠اللازمة.

وقال "أي شخص ​يفشل في أن يكون قدوة، أو ​حتى يتسامح مع سوء السلوك أو يفشل في التعامل معه بشكل متسق، لن ​يشغل منصبا قياديا بعد الآن". 

ألمانيا الجيش الألماني التحرش الجنسي

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