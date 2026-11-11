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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: إسرائيل تستغل الشتاء لتفاقم معاناة الفلسطينيين ودفعهم لمغادرة غزة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، من تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن دخول فصل الشتاء يزيد من خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، في ظل الأمطار والسيول ونقص الاحتياجات الأساسية، إلى جانب استمرار العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد عاشور أن الظروف المناخية القاسية التي يواجهها النازحون في القطاع قد تزيد من معاناتهم، خاصة مع تضرر أماكن الإيواء والخيام، موضحًا أن إسرائيل تستغل هذه الأوضاع لتكثيف الضغوط على السكان ودفعهم إلى اليأس والتفكير في مغادرة أراضيهم.

عاشور: توجهات نتنياهو وآيزنكوت متقاربة تجاه الدولة الفلسطينية

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc، أن خسارة بنيامين نتنياهو لا تعني بالضرورة حدوث تغيير جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن غادي آيزنكوت يتبنى توجهات متقاربة مع نتنياهو فيما يتعلق برفض إقامة دولة فلسطينية، رغم اختلاف الأدوات والأساليب السياسية التي قد يستخدمها كل منهما، لافتًا كذلك إلى وجود تقارب في المواقف تجاه الحرب على إيران.

وأضاف أن التغيير في الشخصيات السياسية الإسرائيلية لا يعني بالضرورة تغير الأهداف أو التوجهات الأساسية، وهو ما يستدعي متابعة السياسات والمواقف الفعلية بعيدًا عن التغيرات المرتبطة بالأسماء داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.

إسرائيل تستغل الشتاء لتفاقم معاناة سكان غزة

وأشار عاشور إلى أن إسرائيل تستغل حلول فصل الشتاء لزيادة معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تكثيف العمليات العسكرية وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، في وقت يواجه فيه النازحون ظروفًا معيشية صعبة بسبب الأمطار والسيول ونقص مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأساسية.

وأوضح أن استمرار هذه الأوضاع يضاعف الضغوط على السكان، ويجعل توفير الغذاء والدواء والمأوى تحديًا يوميًا أمام الأسر الفلسطينية، خاصة في ظل تضرر الخيام ومناطق إيواء النازحين مع سوء الأحوال الجوية.

ولفت إلى أن عرقلة دخول المساعدات لا تقتصر آثارها على الجانب الإنساني فقط، بل ترتبط أيضًا بمحاولات الضغط على الفلسطينيين ودفعهم إلى الشعور بفقدان الأمل في إمكانية الاستمرار داخل القطاع.

المساعدات المصرية تدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن الإصرار المصري على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يحمل أهمية تتجاوز البعد الإغاثي، إذ يسهم في مساعدة الفلسطينيين على البقاء على أرضهم والحفاظ على ارتباطهم بها، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تساعدهم على مواجهة الظروف الصعبة.

وأضاف أن استمرار وصول المساعدات المصرية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم صمود السكان، ويعرقل، بحسب تقديره، الأهداف الإسرائيلية المتعلقة بتجريف الأرض وإخلائها من سكانها.

وشدد على أهمية استمرار الجهود المصرية والعربية لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتزايد احتياجات النازحين إلى المأوى والمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.

تصعيد محتمل في غزة وجنوب لبنان خلال الفترة المقبلة

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، توقع عاشور أن تستغل إسرائيل الفترة الحالية لتكثيف عملياتها العسكرية، خاصة قبل 3 يناير 2027، في ظل احتمالات انشغال الإدارة الأمريكية بالمساءلات السياسية التي تواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقبل اتساع نفوذ الديمقراطيين داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية.

وأوضح أن الدعم الأمريكي لإسرائيل قد يستمر خلال المرحلة المقبلة، وإن اختلفت أدواته وأساليبه، وهو ما قد ينعكس على مسار التطورات العسكرية في المنطقة.

كما أشار إلى احتمالية امتداد التصعيد إلى جنوب لبنان، في ظل تقارير تتحدث عن استئناف حزب الله عمليات إعادة التسلح، معتبرًا أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة قد تشهد تحركات عسكرية متزايدة.

واختتم عاشور بالتأكيد على أهمية الدور المصري والعربي في دعم الفلسطينيين، ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، بما يساعدهم على التمسك بأرضهم وعدم دفعهم إلى مغادرتها تحت وطأة الحرب والأزمات المعيشية.

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