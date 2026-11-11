ميدو يعود إلى بيته القديم.. توتنهام يحتفي بنجمه السابق ويمنحه هدية تذكارية

عاد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في زيارة خاصة استعاد خلالها ذكرياته مع الفريق الذي ارتدى قميصه خلال مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

وشهدت الزيارة تكريم ميدو من جانب النادي الإنجليزي، حيث تسلم شهادة تقدير وهدية تذكارية تحمل الرقم 699، تخليدًا لمكانته في تاريخ توتنهام، وتقديرًا للفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق.

وتحمل الزيارة طابعًا خاصًا لميدو، الذي سبق له تمثيل توتنهام، وترك بصمة في مسيرته مع النادي، ليعود هذه المرة إلى ملعبه القديم في أجواء احتفالية، ويحظى بتكريم من ناديه السابق.

وخلال مسيرته مع توتنهام، خاض ميدو 61 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 19 هدفًا، بعدما انضم إلى النادي الإنجليزي في يناير 2005 على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إليه بشكل نهائي قادمًا من روما في أغسطس 2006.

وتعكس هذه اللفتة تقدير توتنهام لما قدمه النجم المصري خلال تجربته مع الفريق، واعتزازه بمكانته ضمن تاريخ النادي.